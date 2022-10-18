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بعد هدوء العاصفة.. عاصفة حل مجلس الأمة، ثم عاصفة الانتخابات البرلمانية، وأخيراً عاصفة تشكيل الحكومة وعقد جلسة الافتتاح، بعد كل ذلك دعونا نسجل بعض الملاحظات التي برزت من خلال هذه العواصف:

* لعل أبرز الحوادث التي مرت علينا بعد ظهور نتائج الانتخابات هي الإعلان عن أول حكومة تم تشكيلها وسرعة ردة الفعل النيابية الرافضة لها، والتقبل لذلك احتراماً للرغبة الشعبية في استكمال استحقاقات المرحلة الإصلاحية.

* تزكية رئيس مجلس الأمة من دون انتخابات، في ظاهرة نادرة الحدوث، وهذا يؤكد حجم الاحترام والثقة اللذين يكنهما ممثلو الشعب للسيد أحمد السعدون.

* غياب ردة فعل السيد أحمد السعدون عن بعض الأحداث الأخيرة، وعدم التعليق عليها، دليل على حكمته وحنكته السياسية، فهذا التصرف سيسهم في المستقبل القريب باستقرار العلاقة بين السلطتين، وسيمكّن الرئيس من أن يلعب الدور المنوط به من دون عراقيل، وسيحافظ على الإبحار بالسفينة البرلمانية إلى بر الأمان.

* واضح أن رئيس الحكومة كان يعاني أثناء مشاوراته لتشكيل أول حكومة له، وواضح وجود تدخلات باراشوتية أربكت المشهد، ولعل التمثيل الضعيف للشيعة مع وجود عدد كبير منهم في المجلس مؤشر واضح له مدلولاته، كما أن إبعاد نواب القبائل المنتخبين عن وزارات الخدمات دليل وعي وإدراك للتجارب السابقة، حيث ثبت أن تسليم وزارات الخدمات للنواب المنتخبين يعرقل الإصلاحات في تلك الوزارات، لذلك نلاحظ أن كل الوزراء المنتمين للقبائل في هذه الحكومة محسوبون على الحضر وإن كانوا قبليين.

* لوحظ أنه مع وجود تمثيل قوي في مجلس الأمة للتيار الإسلامي الحركي، تمَّ في الأيام الأخيرة باكتساح التيار لانتخابات اتحاد طلبة الجامعة، وجمعياتها العلمية، إلا أن ذلك لم ينعكس في التشكيل الحكومي الأخير، مما يعطي انطباعاً عن تأثّر بعض أصحاب القرار بطروحات التيار الليبرالي، هذا التيار الذي دعا عدد من رموزه بكل وقاحة إلى قمع الإسلاميين، وطالبوا بكل قبح باستئصاله من المجتمع في تصرّف يؤكد ما ذكرناه من عدم قدرة التيار الليبرالي على التعايش السلمي مع خصومه السياسيين.

* نصيحة أخيرة، أتمنى من نوابنا الأفاضل إعطاء فرصة لهذه الحكومة كي تعمل، ولنتفرّغ للتشريع والرقابة، ولنعوّض ما فقدناه من شلل تشريعي في المجلس الماضي، وبعد أول سنة يمكننا استخدام كل صلاحياتنا النيابية إن أردنا.