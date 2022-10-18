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ذلك من ضمن ما نحن فى حاجة إليه..

إن تلتقي جمعيات او هيئات سياسية، او مهنية، او نقابية، او اقتصادية، او قانونية، او حقوقية، أو نسائية، او معنية بحقوق الانسان، او أيًا كان صفتها، وتعمل على تقييم العمل البرلماني، وتقييم أداء النواب، وتطرح رؤى وافكار حول ما تراه من أولويات يفترض ان تكون فى جدول اعمال مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل، او تلك التي تستهدف النهوض بمسيرة العمل البرلماني،

وتشترط دعم المرشحين المدركين لهذه الأولويات والمتجاوزين معها والقادرين على اعطاء الصفة التمثيلية للشعب حقها ومعناها وقيمتها بكل ما تقتضيه هذه الصفة، فهذا يدل من غير لبس خطوة من قبل هذه الكيانات في الدفاع عن الاهداف التى تتبناها والدفاع عن مصالح القطاعات التى تمثلها، كما انها تجعل «قدر الإمكان» عملية انتخاب هذا النائب او ذاك قائماً على اساس أفضل «قدر الامكان»، كما ان هذه الخطوة من شأنها ان تنبئ بأن هناك هاجساً، او هدفاً مشتركاً يرمي الى التحرر من كل أوجه الخلل والممارسات غير الناضجة التى مر بها العمل البرلماني، والتجربة البرلمانية، كما تعبر من جهة اخرى وان كان بصورة غير مباشرة رفضاً لكل اشكال الظواهر الصوتية الخالية من الدسم، هذا ما نحتاجه بالفعل قدر احتياجنا الى نواب يحملون هموم وتطلعات تلك القطاعات، لا يتجاهلونها ولا يتجاهلون واقع مؤسسات مجتمعنا المدني، وهو الواقع الذي اراه مزيجا من الطموحات والخيبات والقيود والاعاقات والمعوقات، واحسب انها معلومة للجميع.

نتوقف امام المبادرة او الوثيقة المعيارية التي اطلقت مؤخراً من قبل عدد من الجمعيات السياسية يمكن التوقف عندها لانها جاءت في السياق المذكور، واذا كان من المبكر معرفة الى اي مدى سيكون صدى هذه الخطوة على ارض الواقع، الا انها تؤكد بصورة او باخرى بان حراكاً ما بدأ، حراكاً ننتظر مثله خاصة حين يقترب من القضايا الاساسية، وحين يكون التنافس ليس بين اشخاص بين اختياراً بين رؤى وبرامج مختلفة بالاضافة الى محاسبة النواب الذين لم يقوموا بوظيفتهم في الرقابة والتشريع والمساءلة كما ينبغي، واتخاذ مواقف رافضة لشراء الأصوات والضمائر في فترة الانتخابات وكل ما يفسد العملية الانتخابية..!

المبادرة أو الوثيقة التى اطلقتها كل من جمعية المنبر التقدمي، وجمعية تجمع الوحدة الوطنية، وجمعية المنبر الوطني الاسلامي، وجمعية الصف الاسلامى اكدت من خلالها هذه الجمعيات بانها ستدعم المترشحين الذين تتضمن برامجهم الانتخابية مجموعة اولويات والتزامات يتعهد من يصل البرلمان منهم بوضعها على رأس اجندة عمله فى البرلمان، وقالت الجمعيات «بأنها ستوجه اعضاءها ومحيطها الاجتماعي وكل الناخبين بالتصويت لهؤلاء المترشحين، دون اولئك الذين وافقوا على ضريبة القيمة المضافة، وعلى تعديلات قانون التقاعد التي قلصت مكتسبات الشعب ولم تراعِ المطالب الشعبية المتكررة».

أما الأولويات او الالتزامات فقد شملت مناهضة اي تحركات لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، ورفض اي اعباء معيشية اخرى تحت اي مسمى، وفرض الضرائب العادلة على ارباح الشركات الكبيرة وعلى الثروات الطائلة، والعمل على اعادة مكتسبات المتقاعدين، ودعم جهود بحرية الوظائف في القطاعين العام والخاص، والتصدى لمشكلة البطالة بين المواطنين وتلافى مؤثرات الفيزا المرنة، والعمل على شمول الميزانية العامة للدولة للبرامج الاجتماعية الهادفة الى اعادة توزيع الدخل الوطنى والثروة لشكل عادل لتحسين مستوى دخل المواطن، وممارسة الدور الرقابي وكشف ومحاربة الفساد وضبط الديون ورفض خصخصة الخدمات العامة الأساسية وبخاصة الصحة والتعليم والماء والكهرباء، والعمل على مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كم كنا نود لو بادرت الكيانات الاخرى من جمعيات واتحادات ونقابات وغيرها، المعتبرة والتي لها مكانة وفاعلة وليست تلك الميتة سريريًا، وتمثل قطاعات مهنية في المجتمع، لو بادرت بطرح رؤاها واقتراحاتها والأولويات التى تعنيها والتى يتوجب ان يلتزم بها او يقبل بها من سيصل الى البرلمان، كشرط لتوجيه اعضائها والناخبين اليه، ومن هذه الناحية، وهذه النقطة بالذات، يمكن ان يكون ذلك مقدمة لبناء دور او اسهام لهذه الجمعيات في رسم أجندة العمل البرلماني، ودور في متابعة ومراقبة مدى التزام النواب بما تعهدوا والتزموا به، مما يثرى هذا العمل ويجعله اكثر قرباً من قضايا اساسية عديدة تهم مختلف القطاعات، وتجعل عملية تقييم وقياس اداء النواب اكثر موضوعية، وعلى هذا الأساس ومن الآن يمكن ان نذّكر انفسنا، ونذّكر كل مرشح انه موضع متابعة وتقييم واختبار قدرة على تحمل مسؤولياته وعدم إخلال بالتزاماته، وهو الأمر الذى يفترض ان يؤدي الى عمل برلماني له حضور وقبول في اوساط الناس، وهذا يعني ضمن ما يعنيه انه سيكون على النائب القادم خيارين، أما ان يبني جسور الثقة بكل ما التزم به، او يحرق هذه الجسور ويحترق معها..!

ثمّة أمر لا ينبغي ان يغيب عن الحسان، وهو ان مؤسسات مجتمعنا المدني بما يمكن ان تقدم عليه من مواقف وطرح الرؤى والافكار والمقترحات والمطالب، والتعبير عن ما يشكل هواجسها انما تؤكد دورها، وتعزز حضورها المجتمعي، ليس الصوري فقط، بل والمتفاعل مع تطلعات وهموم القطاعات التي تمثلها عبر علاقة تفاعلية مطلوبة مع مع السلطة التشريعية، علاقة دافعة تحشد فيها الهمم وتجعل الجميع امام دورهم ومسؤولياتهم، وتجعل النواب امام المحك.

نريد، نطمح، نتمنى ان يعي الجميع ذلك، والا يجعلوا الممكن مستحيلاً..!