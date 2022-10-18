قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



ترجع جذور ولاية الفقيه إلى الفقه الشيعي الاثني عشري منذ ما عُرف بالغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر أو المهدى المنتظر، حيث يعتبر الفقهاء الشيعة الولي الفقيه هو الجامع لشروط الفتوى والمرجعية الدينية وينوب عن الإمام الغائب في قيادة الأمة وإدارة شؤونها وإقامة حكم اللّه على الأرض.



ورغم أن إدارة الولي الفقيه لشؤون الحكم السياسية لم تكن محل اتفاق بين الرموز الدينية والسياسية الشيعية، فإن من وضع تفاصيلها وطبقها كان قائد الثورة الإيرانية (١٩٧٩) الإمام آية الله الخميني، حتى أصبحت أساس نظام الحكم الحالي في إيران.



ونصت المادة الخامسة من الدستور الايراني على أن ولاية الأمر وإمامة الأمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية (في زمن غيبة الإمام المهدى وهو الإمام الثاني عشر) تكون بيد الفقيه العادل المتقي العالِم بأمور زمانه، الشجاع الكفؤ في الإدارة، والذي يتولّى هذا المنصب وفقًا للمادة 107 من الدستور، كما تنص المادة نفسها على تساوي القائد مع عامة الشعب أمام القانون.

وتذكر المادة 109 الشروط اللازم توفّرها في القائد: ١- الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه. ٢- العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية. ٣- الرؤية السياسية والاجتماعية الصحيحة والتدبير والشجاعة والكفاءة الإدارية.

و«عند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة، يفضل من كان منهم حائزًا على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره».

وقد ترجمت هذه الفكرة الموجودة في المذهب الشعبي إلى نظرية سياسية تحكم بلدًا كبيرًا ومؤثرًا، وله تاريخ وحضارة عريقة مثل إيران، وأسست لنظام سياسي صار محل انتقاد لكثيرين داخل إيران وخارجها، ولم يقتصر الأمر على احتجاجات الشارع فقط في مواجهة أوجه استبدادية كثيرة للنظام الحاكم، إنما أيضًا من قبل مثقفين إيرانيين ملتزمين دينيًا ومؤمنين بمبادئ الثورة الإيرانية، ولكنهم يرفضون الولاية السياسية للفقيه ويعتبرونها سلطوية وليس لها أصل فقهى، مثل الأكاديمي والمثقف الايراني البارز «محسن كديفار» وآخرين.

إن الولي الفقيه، أو مرشد الثورة (خامنئى حاليًا)، هو مركز صناعة القرار السياسي والأمني والعسكري في إيران، وهو القائد العام للقوات المسلحة بأفرعها، ورئيس السلطة القضائية ومؤسسة الإذاعة والتليفزيون، والقائد الأعلى للحرس الثوري الإسلامي، ولديه ممثلون في كل الوزارات والسفارات.

ولذا مطلوب من أي احتجاجات في إيران ضد النظام القائم، أن تصل إلى تفاهم مع القوى المحافظة المؤيدة لنظام ولى الفقيه، تقوم على سحب الصلاحيات السياسية من المرشد أو الولي الفقيه وقصرها فقط على الجوانب الروحية والدينية، وليس بالضرورة إلغاء هذا المنصب بالكامل، إنما الاحتفاظ بسلطته كقائد روحي لا يحكم مثلما يجرى في كثير من النظم الملكية التى تعرف الملك الرمز صاحب السلطة المعنوية الذي يملك ولا يحكم. فهل يمكن أن يصل الشعب الايراني إلى هذه الصيغة الجديدة؟ وارد مع صعوبته ولكنه غير مستحيل.