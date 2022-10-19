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ينقل موقع «دي. دبليو» الألماني عن «الخليج»، خبر مشاركة «جائزة الشيخ زايد للكتاب» في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب المقام حالياً، وعن «الخليج» يورد الموقع قولها إن هذه المشاركة «تلقي الضوء على أهم الموضوعات المطروحة في الأدب والحركة الثقافية في المنطقة العربية»، وتشمل مشاركة الجائزة في ندوتين ترميان إلى «إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات أهمها، آفاق نمو تجارة الكتب في العالم العربي، ورحلة الأدب العربي من المقاهي إلى المنصات الإلكترونية، فضلاً عن التطورات التي يشهدها عالم الأدب العربي اليوم»، وموضوعات أخرى مهمة.

والحق أن للإمارات حضوراً دائماً في معرض فرانكفورت، فعلى مدار سنوات كان للشارقة وهيئة الكتاب فيها مساهمات دائمة في دوراته، تعبيراً عن حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الإعلاء من مكانة الكتاب العربي ونشره، لكن الموقع الألماني يشير، بالمقابل، إلى ضعف الحضور العربي في المعرض، وينقل عن بعض الكتّاب العرب قولهم إن مناسبة مثل هذه تشكل فرصة طيبة لترجمة وترويج الأدب العربي، وأن أمراً مثل هذا حدث، بالفعل، في فترة سابقة، لكنه سرعان ما خبا وتراجع، حيث لم يعد المعرض يشهد إقبالاً واسعاً من دور النشر العربية ولا من المكتبات، «حتى إن كثيراً من الزائرين العرب، الذين يبحثون عن الكتب باللغة العربية في ألمانيا وأوروبا، والذين صاروا يشكلون جالية كبيرة هناك، يُصابون بخيبة الأمل».

لعل هذا يلفتنا لا إلى أمر المشاركة العربية في معرض فرانكفورت وحده، وإنما إلى مسألة حضور الكتاب العربي في أوروبا خاصة، وفي غيرها من مناطق العالم، سواء كان هذا الكتاب بلغتنا الأم أو مترجماً إلى لغات أخرى، خاصة اللغات واسعة الانتشار كالإنجليزية والفرنسية ويضاف إليها لغات عالمية أخرى كالإسبانية والألمانية والروسية والصينية وسواها.

ونحن نعلم أن ثمة أسفاراً عربية مهمة في الفكر والأدب لا تقل أهمية عن نظيراتها في الآداب الأخرى، والمتابعون العرب لما يترجم من آداب أجنبية ومن كتب فكرية موضوعة بلغات أخرى يدركون ذلك جيداً، فليس كل ما نقرأه من ترجمات هو بالضرورة أعلى شأناً أو أعمق محتوى أو أجود تقنية مما يكتبه أدباؤنا ومفكرونا، ولكن الخلل كامن في غياب استراتيجيات عربية مشتركة، أو خاصة بكل بلد، لتعريف الآخر بثقافتنا.