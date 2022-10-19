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الرئيس الصيني شي جينبينغ في طريقه إلى ولاية رئاسية ثالثة تضعه كأقوى زعيم صيني على رأس الدولة والحزب الشيوعي، منذ ماو تسي تونغ. ويُعد هذا بمثابة تفويض للاستمرار في السياسات التي تبناها منذ أكثر من عقد على صعيد الاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية وعملية بناء جيش قوي في عالم لم يعد فيه التنافس مقتصراً على التجارة، وإنما عادت القوة عاملاً أساسياً مقرراً في التوازنات.



المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي أتى في خضم تحوّلات دولية ليست الصين بعيدة منها. هناك الحرب الروسية - الأوكرانية التي تترك تداعياتها على دول العالم كافة تقريباً. وبكين موضوعة تحت المجهر الأميركي لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ أي خطوات عسكرية لمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأخذاً في الاعتبار العلاقات الاستراتيجية بين بكين وموسكو و"الصداقة" التي تربط بوتين وشي جينبينغ، حذرت الولايات المتحدة الصين منذ اليوم الأول للحرب، من مغبة تقديم مساعدات عسكرية إلى روسيا تمكنها من التغلب على المصاعب التي يواجهها الجيش الروسي في الميادين الأوكرانية.



بكين سارت على خيط رفيع منذ بدء الحرب محتفظة بتوازن دقيق بين علاقاتها الوثيقة مع روسيا والروابط التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لا تريد الصين خسارة روسيا ولا خسارة الغرب في الوقت نفسه. وعليه، لم تنضم إلى العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا، لكنها في الوقت نفسه لم توفر لموسكو طريقاً التفافية على هذه العقوبات.



شركات صينية كثيرة انسحبت من السوق الروسية، بينما لم يجاهر أي مسؤول صيني بتأييد روسيا علناً، وبقي الموقف الصيني داعياً للحوار طريقاً لحل النزاع مع الأخذ في الاعتبار الهواجس الأمنية للكرملين حيال توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً نحو الحدود الروسية.



في آب (أغسطس) الماضي، بلغ التوتر أوجّه بين الصين والولايات المتحدة على خلفية الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان. الغضب الدبلوماسي الصيني من الزيارة ترافق مع مناورات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة. وأجلى الرئيس الأميركي جو بايدن الغموض الاستراتيجي الذي كان يحيط بموقف واشنطن في حال استخدمت بكين القوة لضم الجزيرة، إذ قال إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في هذه الحال.



زيارة بيلوسي والإعلان الأميركي عن الاستعداد للدفاع عن تايوان، دفعا الجزيرة لتكون نقطة أساسية في تشكيل العلاقات بين بكين وواشنطن، بعدما كانت التجارة هي العامل الحاسم الذي تستند إليه هذه العلاقات.



عشية المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني، كشفت الولايات المتحدة عن استراتيجية جديدة للأمن القومي تعتبر فيها أن الصين هي التي تشكل الخطر الأكبر على أميركا في السنوات العشر المقبلة. وهذا تأكيد لما احتوته الاستراتيجيات التي كانت توضع منذ ولاية الرئيس السابق باراك أوباما التي اعتبرت الصين هي أخطر ما يواجه أميركا، ما يحتم توجيه كل المقدرات الأميركية نحو المحيطين الهادئ والهندي، لمواجهة التنين الأصفر.



بايدن كان من أكثر الرؤساء الأميركيين الذي ترجم الحذر الأميركي من الصين إلى أفعال، من طريق إبرام تحالفات واتفاقات اقتصادية وأمنية مع دول آسيوية، كلها بهدف تطويق الصعود الصيني، اقتصادياً وعسكرياً.



لم تُفقد الحرب الروسية - الأوكرانية بايدن، تركيزه على الصين. وتنشر الولايات المتحدة خمس حاملات من أصل 11 حاملة طائرات في المحيطين الهادئ والهندي، بينما يقود البيت الأبيض دبلوماسية ناشطة بالتنسيق مع اليابان وأستراليا والهند والفيليبين وكوريا الجنوبية.



بين تحديات النزاع الأوكراني والتوتر الذي يحيط بتايوان، إضافة إلى التمسك بسياسة صفر كوفيد-19 والحفاظ على متانة الاقتصاد وبناء جيش حديث وقوة بحرية موازنة للبحرية الأميركية، تأتي الولاية الثالثة لشي جينبينغ مملوءة بالتحديات.