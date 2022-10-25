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الفروقات الموضوعة بين الجنسين أصعب من أن يتم تجاوزها بين ليلة وضحاها، وهي عملية طويلة استغرقت قروناً من الزمن ولا تزال قيد التنفيذ وذلك دون أن نتجاهل التقدم الذي حصل في هذا الإطار. والشوط الكبير الذي قطعه النوع الإنساني للحد من قمع المرأة وسلبها حقوقها الأساسية كإنسان وليس كنوع جنس بشري- يعتبر أقل مرتبةً من جنس الرجل في بعض الأعراف والتقاليد على مر العصور، جاء لتحسين صورة المرأة وتفعيل دورها، وذلك بالإضافة إلى القوانين والدساتير التي عدلت وما وصلت له المرأة من مكانة ومشاركتها الرجل في كل مجالات الحياة وجهود تمكينها المضنية.

فعندما نتحدث عن تمكين المرأة فنحن لا نتحدث عن نسب التوظيف في جميع المجالات والمناصب القيادية التي تشغلها، ونسبة التعليم الأساسي وصولاً للتعليم العالي الذي تمثله الأنثى، بل نتحدث عن الكفاءة والفعالية والحقوق وواجبات المواطنة كعوامل حاسمة في دعم ملف حقوق الإنسان، وكون المرأة إنساناً فهي ضمن ذلك الإطار العام الجامع، وعدم الوقوع في الخطأ نفسه، الذي ارتكبه المجتمع عندما جعل من الرجل السيد المطاع والآمر الناهي على حساب دور المرأة. ولدفع فاتورة المعاملة التاريخية السيئة.

قد نقوم بممارسات ما يمكن اعتباره «تمييزاً عكسياً» ضد الرجال في حسبة سياسية أكثر من كونها جزءاً من ثقافة الأنسنة التي يجب أن يتبناها الكائن البشري بعيداً عن صيحات الحركات النسوية للتحرر أو الذكورية، لوضع حد لحرية المرأة وحقوقها المدنية كإنسان له كامل الأهلية في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة له ولمصلحته في حدود لا تخرق حقوق الآخرين أو تحرمهم من حقوقهم بالمقابل، ولا تهين كرامة الإنسان أو تقلل من قيمته كخليفة لله على الأرض وروح تستحق النظر لها ككينونة تحلق خارج جدران العالم المادي.

والحقيقة المحزنة أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به للتأكد من أن الإنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته، ولونه ودينه وفكره وقدراته وممتلكاته ونفوذه ومعرفته له حقوق متساوية، والعدالة بين الجنسين ليست سوى جزئية من أهداف التنمية الإنسانية، والتي تنبذ جذور التفريق والفصل والعنف والتهميش بين أفراد المجتمعات الإنسانية ككل، وتقف ضد كل أنواع أشكال الاضطهاد والعنف الجسدي والجنسي والمعنوي والإقصاء السياسي والاقتصادي والمعرفي، والحرمان من الفرص المتساوية والعادلة تحت كل الظروف وفي كل الأوقات والبيئات.

فالقضية هي أن النضال يجب أن يكون من أجل خلق ظروف ومحيط للمرأة والرجل للتنافس الشريف بعد منحهما فرص نجاح بالقدر نفسه، وفي الوقت نفسه تعزيز التكامل والتعاون بينهما تحت رعاية الدولة والتشريعات الدولية. وينبغي نشر الوعي منذ سن مبكرة جداً لتفهّم أهمية تفكيك هياكل استهداف الكائن البشري بغض النظر عن تصنيفه وانتمائه كنوع اجتماعي، وتحليل تجارب الناس وقدرتهم على ممارسة حقوقهم، ومن خلال اتباع هذا النهج الشمولي نأمل في إحداث تحولات جذرية دائمة للهياكل التي تقيدهم كنوع عاقل، وأن تعامل دساتير الدول وتشريعاتها وقوانينها حقوق الفرد دون فصل في الجنس، وترك خيار قبول بعض القوانين وخاصةً الدينية أو عدم العمل بها وفق قناعات كل شخص والاتفاق المسبق بين الأشخاص. وينبغي حصول كل إنسان على ما يستحقه ليس لكونه رجلاً أو امرأة، بل وفق البيانات والدلائل القاطعة على أحقية كل شخص دون التفريق على أساس الجنس، وإقرار وظائف تقوم بها المرأة لا تعتبر رسمية ولكنها أكثر أهمية من أي وظيفة أخرى وهي حجر الأساس في بناء الإنسان، وهي وظيفة تربية الأطفال ونشأتهم في بيئة صحية تصبّ في مصلحة المجتمع في المحصلة النهائية، وتحسّن نوعية الحياة وتقلل من مخاطر ضعف التربية غير السوية وتعزيز القيم الإنسانية الكبرى التي تخدم البشرية ككل.