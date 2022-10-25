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مع‭ ‬انتهاء‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بدأ‭ ‬الناس‭ ‬يشعرون‭ ‬بأعراض‭ ‬انفلونزا‭ ‬ثقيلة‭ ‬وزادت‭ ‬التساؤلات‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬عودة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬أم‭ ‬الخنازير‭ ‬ام‭ ‬الطيور‭ ‬أم‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع‭!!‬‮ ‬

الحقيقة‭ ‬أن‭ ‬المسمى‭ ‬أصبح‭ ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬الآن،‭ ‬فالبدء‭ ‬في‭ ‬خطوات‭ ‬العلاج‭ ‬الصحيح‭ ‬واتباع‭ ‬الإجراءات‭ ‬الصحية‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬يهمنا‭.‬‮ ‬

الانفلونزا‭ ‬الموسمية‭ ‬هي‭ ‬مرض‭ ‬فيروسي‭ ‬يصيب‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي،‭ ‬وتعد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬التي‭ ‬تنتقل‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬السعال‭ ‬او‭ ‬العطس،‭ ‬او‭ ‬لمس‭ ‬الاسطح‭ ‬الملوثة‭ ‬بالفيروس‭ ‬يتبعه‭ ‬لمس‭ ‬العين‭ ‬او‭ ‬الفم‭ ‬او‭ ‬الانف‭.‬

تنتشر‭ ‬الانفلونزا‭ ‬الموسمية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬فصل‭ ‬الخريف‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬فصل‭ ‬الربيع‭ ‬وذروتها‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب‭ ‬منها‭ ‬تواجد‭ ‬الأشخاص‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬مدة‭ ‬أطول‭ ‬داخل‭ ‬المنازل،‭ ‬وانخفاض‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬وكذلك‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬الأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية‭.‬‮ ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التغريدات‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬للمقدم‭ ‬طبيب‭ ‬مناف‭ ‬القحطاني‭ ‬استشاري‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بالمستشفى‭ ‬العسكري‮ ‬صحح‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬التساؤلات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقلقنا من‭ ‬أن‭ ‬فيروس‭ ‬H1N1‭ ‬هو‭ ‬فيروس‭ ‬انفلونزا‭ ‬موسمي‭ ‬كباقي‭ ‬الانواع،‭ ‬ومصطلح‭ ‬انفلونزا‭ ‬الخنازير‭ ‬تم‭ ‬إلغاؤه‭ ‬ولا‭ ‬يستخدم‭ ‬حاليا‭. ‬وتابع‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬اخرى‭ ‬ان‭ ‬نتائج‭ ‬فحص‭ ‬PCR‭ ‬قد‭ ‬تأتي‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الأعراض‭ ‬وتشابهها‭ ‬مع‭ ‬أعراض‭ ‬كورونا‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬عدم‭ ‬تجاهلها‭.‬

ان‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬اتباعه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬ضرورة‭ ‬أخذ‭ ‬لقاح‭ ‬الانفلونزا‭ ‬الموسمية‭ ‬إذ‭ ‬يوجد‭ ‬لقاح‭ ‬سنوي‭ ‬للإنفلونزا‭ ‬بحسب‭ ‬نوع‭ ‬سلالة‭ ‬الفيروس،‭ ‬وتقوية‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬باتباع‭ ‬نظام‭ ‬صحي‭ ‬وتناول‭ ‬غذاء‭ ‬غني‭ ‬بجميع‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬وممارسة‭ ‬نشاط‭ ‬بدني‭ ‬يومي،‭ ‬ولبس‭ ‬الكمام‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التجمعات‭ ‬وغسل‭ ‬اليدين‭ ‬كما‭ ‬اعتدنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬الاصابة‭ ‬تلقي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وأخذ‭ ‬العلاج‭ ‬مع‭ ‬الاكثار‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬السوائل‭.‬

إن‭ ‬هذا‭ ‬الانتشار‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الاحتياطات‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬ما‭ ‬قلل‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬انتشار‭ ‬فيروسات‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬الموسمية‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬فالأمر‭ ‬ليس‭ ‬مقلقا‭ ‬ولكن‭ ‬خذ‭ ‬حذرك‭.‬