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مع انتهاء فصل الصيف في الأسابيع القليلة الماضية بدأ الناس يشعرون بأعراض انفلونزا ثقيلة وزادت التساؤلات هل هي عودة لفيروس كورونا أم الخنازير ام الطيور أم من أي نوع!!
الحقيقة أن المسمى أصبح لا يهم الآن، فالبدء في خطوات العلاج الصحيح واتباع الإجراءات الصحية المتعارف عليها هو أول ما يهمنا.
الانفلونزا الموسمية هي مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي، وتعد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الأشخاص عن طريق السعال او العطس، او لمس الاسطح الملوثة بالفيروس يتبعه لمس العين او الفم او الانف.
تنتشر الانفلونزا الموسمية في بداية فصل الخريف حتى انتهاء فصل الربيع وذروتها فصل الشتاء، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها تواجد الأشخاص مع بعضهم مدة أطول داخل المنازل، وانخفاض درجة الحرارة وكذلك انخفاض نسبة الأشعة فوق البنفسجية.
ومن خلال سلسلة من التغريدات على تويتر للمقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري صحح ورد على جميع التساؤلات التي كانت تقلقنا من أن فيروس H1N1 هو فيروس انفلونزا موسمي كباقي الانواع، ومصطلح انفلونزا الخنازير تم إلغاؤه ولا يستخدم حاليا. وتابع في تغريدة اخرى ان نتائج فحص PCR قد تأتي سلبية على الرغم من شدة الأعراض وتشابهها مع أعراض كورونا ولكن من الضروري عدم تجاهلها.
ان ما يجب اتباعه في هذه الحالة ضرورة أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية إذ يوجد لقاح سنوي للإنفلونزا بحسب نوع سلالة الفيروس، وتقوية جهاز المناعة باتباع نظام صحي وتناول غذاء غني بجميع العناصر الأساسية وممارسة نشاط بدني يومي، ولبس الكمام في حالة التجمعات وغسل اليدين كما اعتدنا من قبل.
وفي حالة الاصابة تلقي الرعاية الصحية وأخذ العلاج مع الاكثار من شرب السوائل.
إن هذا الانتشار يأتي بعد عامين من الاحتياطات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ما قلل من فرص انتشار فيروسات الإنفلونزا الموسمية خلال السنتين الماضيتين، فالأمر ليس مقلقا ولكن خذ حذرك.
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