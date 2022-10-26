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الانتخابات النيابية على الأبواب، والعد التنازلي أصبح قاب قوسين أو أدنى من ساعة الصفر، المترشحون على أهبة الاستعداد لخوض النزال الانتخابي بروح مفعمة بالأمل في مقعد تحت القبة «المباركة»، والناخبون عادوا مرة ثانية للتفتيش عن أسمائهم بين الكشوف التي يدرجون فيها وكأن المراجعات السابقة لم تحسم مسألة الغائبين عن التصويت.

الشعارات التي أطلقها المترشحون ليست مضحكة مثلما كان ذلك متجليًا في الاستحقاق الأول عام 2002م، رغم ذلك ما زالت قلة الخبرة وغياب الوضوح مهيمنين على اللافتات، وماز ال الشعار الفضفاض هو سيد الموقف، والاسم الذي يغني عن كل شيء هو الحامل لصاحبة والدال عليه.

وسط كل هذا يطل التجار من نافذة أكثر اتساعًا من ذي قبل، تارة عن طريق تأثير «الغرفة» وأخرى من خلال الاطلالة الوثيرة لبعض النواب الذين حفروا أسماءهم بماء الذهب في التجربة الاستحقاقية الماضية.

وصلني من بين ما وصلني العديد من البرامج التي لا تتحدث عن المستقبل مثلما تحدثت عن الماضي، لا ترسم خططًا للغد القريب بقدر ما هي أكثر فخرًا بما تم انجازه على صعيد الخدمات «الزهيدة» خلال السنوات الأربع الماضية.

لكن لماذا لغة التجار هي الأكثر حسمًا في هذا النزال المستمد رصانته من حقائق واضحة، من مفاهيم لا تحتمل التأويل، منها على سبيل المثال لا الحصر تلك الشكوى التي كان يجأر بها التجار من الفيزا المرنة، وتلك اللهجة الدقيقة وذلك الأسلوب الأدق الذي تحدثت به الغرفة مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه عند زيارته الأخيرة لـ«بيت التجار»، وما نتج عن هذه الزيارة من قرارات حاسمة مصيرية تم على اثرها إلغاء الفيزا المرنة ورسوم البنية التحتية على المشاريع العقارية؟

اللغة التي استخدمها التجار كانت مدججة بالأدلة، والمطالب التي وقفوا ورائها أكدوا مشروعيتها في منتهى الدقة والوضوح، هذا بالتحديد ما نحتاج إليه داخل «النيابي» القادم، وضوح في الرؤية، دقة في الطرح، تحديد للأولويات، اتفاق على المبادئ العامة وعلى التفاصيل الصغيرة، هو ما يحقق دائمًا الاضافة النوعية لبرلمان ظل يعاني من انتقاد الناس لآراء أعضائه، وظل يواجه المصاعب نظرًا لذلك التناقض الأوضح في المطالب، وعدم الاتفاق على كلمة سواء بين أعضائه المحترمين، فتشوا عن التجار، عن لغتهم، عن آلية التعاطي مع المشكلات التي ما زالت عالقة منذ «النيابي» المنتهية ولايته، وقولوا للناخب كلمة حق لا يراد بها غير الحق، وأضيفوا لأداءاتكم أداء جديدًا عنوانه الصراحة مع الناس والوضوح مع الحكومة، والمسؤولية عند التشريع والرقابة والمتابعة لكل ما يؤكد وحدة المجتمع ويصون منجزات الوطن ويحقق أمال الأجيال القادمة فينا.

العد التنازلي بدأ منذ شهور، وساعة الصفر اقتربت أكثر من اللازم ومجالس المترشحين لم يخفت ضجيجها، ولم تخف وطأة مرتاديها، ولم تهدأ مناقب الراغبين في وضع بذرة حياة جديدة في أرض أراها خصبة بجميع المقاييس، وفي واقع يشهد له القاصي والداني بأنه قادر على استنفار الهمم، ووضع حد للاستقطابات المرفوضة، وتحقيق المستحيل من أجل غد مشرق سعيد.

لغة التجار أو أية لغة أخرى لا يهم، المهم أن نستفيد من تجاربنا في مؤسسات أخرى أكثر نجاحًا وحيوية، وأن نعيد استخراج المكنون الوطني من رحم التجارب المتراكمة لمجتمعنا العميق بأي مقياس حصري، وأي تعداد زمني، وأي معيار تقديري.

انتخابات نوفمبر 2022 غير، نعم ستكون غير وغير، وحالة الطامحين في مقعد من بين الأربعين المتاحة أكثر من مطمئنة، ذلك أنها مؤمنة بأن هذا الوطن لكل أبنائه، حتى لو كانت الشعارات لا تعبر بدقة عن الهدف، وحتى لو أصبحت النوايا مشتبكة مع حرية الحركة في صيرورة وطنية سوف يشهد لها العالم بإذن الله، فالتجلي لا يأتي جزافًا، والتأكد من الحضور والمشاركة لا يتحقق الا عندما تغلق الصناديق بالشمع الأحمر، وتبدأ عملية الفرز حصر الاصوات لكامل المرحلة والاعلان عن الفائزين بجدارة واستحقاق، انتخابات 2022 مختلفة في اللغة والاحصاءات، في الأداء والمرونة وتوجيه الأصوات.

من هنا ننتظر نزالًا لم يسبق له مثيل، جولات لها صفة التحلي بالصبر على النتائج أيا كانت، وايمان بأن الوطن شأنه في ذلك شأن العالم بأسرة يتجه نحو عام تحاصرة الأزمات، وتحكمه المفاجآت، وتغيره ما قد لا يحمد عقباه.

لذا فإن الاستعداد النيابي هذه المرة لمواجهة مرحلة متخمة بالمتغيرات سيكون سمه الأيام القليلة القادمة والأعوام الأربعة المتاخمة، والافكار الجديرة بأن تأخذنا بعيدًا عن المناطق المأهولة بالأزمات، مجلس نيابي مختلف، ونواب بحجم التحديات.