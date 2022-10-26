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تعد سلسلة لوحات «عبّاد الشمس» أشهر أعمال الفنان فنسنت فان جوخ، ومن بصماته الفريدة حتى اليوم، وتشمل 12 لوحة، من أشهرها تلك التي رسمها بين عامي 1888و 1889، وهناك خمس لوحات منها رسمها سابقاً أثناء وجوده في باريس عام 1887.

وظل سبب شغف فان جوخ بنبات دوار الشمس ليكون موضوعاً للوحاته محيراً، وهناك من ربط لوحات «دوار الشمس» بقطع فان جوخ لأذنه؛ حيث استأجر منزلاً في آريل أسماه «البيت الأصفر»، وفي رسالة لأخيه أشار إلى أن صديقه جوجان الذي استضافه معه في المنزل إياه، رفض تزيين الشقة بأي شيء سوى لوحات دوار الشمس، وفي وقت لاحق قام جوخ بجرح أذنه في تلك الشقة، ويرى من أرخوا لتجربة الفنان، أنه على الرغم من أنه رسمها في البداية من أجل صديقه، فإنه اتخذها توقيعاً فنياً خاصاً به.

وفي بعض ما كتب حول تلك اللوحات نقرأ أن أهم ما يميز تلك التي رسمها فان جوخ في باريس عن اللوحات التالية التي رسمها في آريل هو ترتيب الزهور، «ففي المجموعة الأولى كانت الزهور موضوعة على سطح في مجموعات تتكون من اثنتين إلى أربع أزهار، بينما كانت المجموعة التي رسمت في آريل موضوعة في إناء».

نستعيد تاريخ هذه اللوحات على خلفية قيام ناشطتين بيئيتين، قبل نحو أسبوعين، برمي لوحة «عباد الشمس» المعروضة في متحف «ناشونال غاليري» بلندن بحساء الطماطم، احتجاجاً على مشاريع الطاقة والنفط في ظل التغير المناخي، ووجهت الشرطة للفاعلتين تهم الإتلاف الجنائي والتعدي على الممتلكات. ويذكر أن أستراليا شهدت، بدورها، عملاً احتجاجياً مشابهاً؛ إذ ألصق ناشطان مناخيان يديهما بالغراء على الحماية الزجاجية للوحة بابلو بيكاسو «مجزرة في كوريا» المعروضة في متحف في مدينة ملبورن الأسترالية، من دون إلحاق أي ضرر باللوحة، ومثلهما قام ناشطان في مدينة درسدن بألمانيا بإلصاق جسميهما بإطار اللوحة الفنية الشهيرة «سيستين مادونا» للفنان الإيطالي رافائيل.

مفهوم أن الغاية من ذلك هي لفت الأنظار إلى المسألة البيئية، لكن ثمة سؤال وجيه، فما شأن هذه اللوحات الخالدات ومبدعيها بتلوث البيئة؟

ليس الفن والفنانون من يقف وراء هذا التلوث، وإنما أصحاب رؤوس أموال وشركات معنية بجني المال أكثر من سلامة الكوكب.