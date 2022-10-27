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أفق مختلف وبهجة حاضرة رأيتها بالأمس في فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تدشين العلاقات بين مصر والإمارات، تلك العلاقات القوية الراسخة الضاربة في جذور التاريخ، التي لا تحتاج إلى أدلة أو مبررات، فكيف نبرر علاقة الأخ بأخيه؟ كيف نبرر علاقة تكاملية بدأت منذ نصف قرن في كافة المجالات، لا فضل لأحد فيها على أحد؟

حالة مختلفة رأيتها على وجوه جميع الحضور، مسؤولين ورجال أعمال ورجال الدولة من الجانبين، بدأت تلك الحالة بتذكر تاريخ العلاقات التي بدأت رسميًا مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت قبلها قد بدأت مع الشيخ المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وموقفه المحب الداعم لمصر في وقت المحنة أواخر الستينيات، ودوره المهم في حرب أكتوبر، متذكرين مقولته الشهيرة: «إن النفط العربي لن يكون عندي أغلى من الدم العربي».

تلك الحالة التي بدأت في صباح اليوم بـ«النوستالجيا» انتهت في آخره بالمصالح، حيث أكد الحضور جميعًا على أهمية التعاون بين الجانبين من أجل تحقيق التكامل العربي، ومن أجل جعل العلاقة نموذجًا أمثل يُحتذى به في العلاقات العربية- العربية الأخرى.

دلالة افتتاح الرئيس السيسي الفعالية المقامة على أرض مصر دلالة واضحة ومهمة، ورسالة للجميع بأن ما يجمع البلدين كبير للغاية، لاسيما أن الشعار الذي انعقدت فعاليات الاحتفالية تحته هو «مصر والإمارات.. قلب واحد».

نعم، هو قلب واحد ينبض بالخير والمحبة بين قيادات وشعبى البلدين، نعم، هو قلب واحد يؤسس لمرحلة مختلفة يكون فيها التكامل كبيرًا ومفيدًا للجميع.

جلسات الأمس، والتي خُصصت كـ«منتدى اقتصادي»، وحضرها السادة الوزراء من الجانبين، كانت مليئة بالزخم والمحبة، عرض الجميع خلالها المشتركات التي تجمع البلدين، والاستثمارات المتاحة فيهما، وقصص النجاح المصرية في الإمارات، والعكس. استعاد الحاضرون أرقامًا وإحصاءات أكدت أن الإمارات هي المستثمر الأول في مصر، فضلًا عن وجود فرص أخرى مواتية للتعاون في مجالات مختلفة، خاصة في مجال البنوك والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات.

المحبة التي وجدتها بالأمس، والتي لاشك في أنها ستستمر خلال أيام الاحتفالية الثلاثة، وحتى بعد الاحتفالية سيكون لها صدى مختلف، وستقوم بدفع العديد من البلدان الأخرى لإقامة فعاليات مشابهة، نحتفي بأخوتنا ومحبتنا جميعًا، في وقت يحتاج فيه الوطن العربي بشدة إلى مثل هذه الحالة التي صارت نادرة في زمننا هذا.