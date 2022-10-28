قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



لا يمكن الجزم طبعاً بأن روسيا بدأت التراجع، إذ رغم كل ما يصيبها من أهوال الحرب، تبقى دولة عظمى تملك الإمكانات الكبيرة، تؤيدها مجموعة دول وأنظمة متضررة من الغرب، وتحديداً من الولايات المتحدة الأميركية، تجد الفرصة الملائمة لكسر الأحادية العالمية القائمة على أولية واشنطن.



والواقع أن الوكالات العالمية الأقوى في بث الأخبار هي غربية بالطبع، وهذا الأمر يزعج الروس كثيراً، خصوصاً بعد حظر بعض مواقعهم الإخبارية في العالم، وتحول العدد الأكبر من الجماهير الى تبني وجهة النظر الغربية متأثرة بدفق الأخبار والمعلومات.



لكن لا يمكن إنكار حقيقة أن موسكو باتت مرهقة من حرب اعتبرت أنها قادرة على حسمها في أيام قليلة، فإذا بها تمتد لثمانية أشهر، من دون بصيص أمل في وضع حد لها، إلا بعد استنزاف كل القوى والإمكانات.



وإذا كانت بعض الانتكاسات العسكرية تصيب موسكو في الصميم، فإن اهتزاز صورتها العسكرية في العالم هو أكثر ما يؤلم القيادة الروسية، خصوصاً تجاه حلفائها، الذين كانت لهم حاجة، فإذا بها تتحول محتاجة الى معونتهم. وفي طليعة هؤلاء النظام الإيراني، الذي يحاول تحسين علاقاته مع روسيا للإفادة منها في إبراز نقاط قوته وتحوله لاعباً أساسياً في لعبة المواجهة مع الغرب، لا لهدف خوض حروب، وإنما لتثبيت موقعه لاعباً إقليمياً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه، ولا تجاوزه.



وقد نشرت "نيويورك تايمز" تقريراً عن أن روسيا تقلص قواتها في سوريا. ومما قالته: "إن سحب موسكو نظام الدفاع الجوي الرئيسي من سوريا لتعزيز حربها في أوكرانيا قد يُغيّر حسابات إسرائيل حيال ضرب سوريا وتسليح أوكرانيا... وقد أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من الانسحاب الروسي من سوريا ما قد يسمح لإيران بتعزيز نفوذها هناك".



من جهتها، عنونت "فايننشال تايمز" أن "إيران تسعى الى استغلال الهوة الآخذة في الاتساع بين روسيا والغرب". والهدف ليس بالتأكيد دعم روسيا، بقدر ما هو تعزيز لقوى طهران الذاتية، مستفيدة من الحاجة الروسية الى حلفاء، والى طائرات مسيّرة، لتقوية موقف نظام الملالي تجاه الغرب، وتعزيز نفوذه في دول المشرق العربي، وتحديداً في الدول التي وصفت يوماً بأنها مشروع "هلال شيعي" تريده طهران امتداداً لها مروراً بالعراق وسوريا وصولاً الى لبنان.



ويفيد قادة إيران من الهوة التي انفتحت بين روسيا والغرب، للتخفيف من وطأة العقوبات الأميركية على بلادهم، كما أفادوا من التقارب مع روسيا الذي مهد الطريق أمام إيران للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون... ويقول خبراء إن تغذية حرب الكرملين كانت بالنسبة إلى إيران خطوة أولى نحو علاقة أوسع تشمل استبدال أسطولها القديم من الطائرات المقاتلة من "ميغ-29" القديمة بطائرات "سوخوي-34" الجديدة