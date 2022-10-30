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يستمر‭ ‬مشهد‭ ‬المدفوعات‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬بسرعة،‭ ‬مدفوعا‭ ‬بالتكنولوجيات‭ ‬الناشئة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬عبر‭ ‬الصناعات‭. ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الشعارات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬،‭ ‬ويتساءل‭ ‬الكثيرون‭ ‬كيف‭ ‬سيؤثر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬المدفوعات‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد‭.‬

التجارة‭ ‬التحادثية‭ ‬تمهد‭ ‬الطريق

أصبح‭ ‬المستهلكون‭ ‬يتوقعون‭ ‬تجربة‭ ‬خروج‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الاحتكاك‭ ‬لا‭ ‬تضحي‭ ‬بالأمان،‭ ‬ويتوقعون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬متاحة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يناسبهم‭. ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيقات‭ ‬المراسلة‭ ‬تجاوزت‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬شعبيتها،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬هذه‭ ‬القنوات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تجار‭ ‬التجزئة‭ ‬الأذكياء‭ ‬كفرصة‭ ‬دفع‭ ‬مربحة‭.‬

تقع‭ ‬فرصة‭ ‬التجارة‭ ‬التحادثية‭ ‬هذه‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬التجارة‭ ‬وتطبيقات‭ ‬المراسلة‭ ‬الشائعة،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬تجربة‭ ‬شراء‭ ‬مبسطة‭ ‬حيث‭ ‬يفضل‭ ‬المستهلكون‭ ‬قضاء‭ ‬وقتهم‭. ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬تطبيقات‭ ‬المراسلة‭ ‬أيضا‭. ‬قفز‭ ‬المساعدون‭ ‬الرقميون‭ ‬إلى‭ ‬موكب‭ ‬المدفوعات،‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بطلب‭ ‬العناصر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأوامر‭ ‬الصوتية‭.‬

اللوائح‭ ‬التي‭ ‬تولد‭ ‬الحكمة

نقطة‭ ‬احتكاك‭ ‬أخرى‭ ‬لاعتماد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمدفوعات‭ ‬هي‭ ‬البيئة‭ ‬التنظيمية‭ ‬الصارمة‭. ‬يتوق‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬للمدفوعات‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ولكنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬أساليب‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اختبارها‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الصناعات‭ ‬الأخرى‭ ‬قد‭ ‬تتفوق‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬فإن‭ ‬تحمل‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمدفوعات‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬بسبب‭ ‬البيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬فيها‭. ‬سيستمر‭ ‬القبول‭ ‬التنظيمي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬معدل‭ ‬اعتماد‭ ‬وتوسيع‭ ‬النطاق‭ ‬باستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تستخدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدفوعات‭ ‬الناشئة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والتطبيقات‭ ‬المصرفية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭. ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬المالية‭ ‬الأحدث‭ ‬لديها‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬المدفوعات‭ ‬الحاليين‭ ‬الذين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يؤثروا‭ ‬على‭ ‬التغيير‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬القديمة‭ ‬إلى‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الأحدث،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عملية‭ ‬بطيئة‭ ‬وشاقة‭. ‬ستحتاج‭ ‬شركات‭ ‬المدفوعات‭ ‬الراسخة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬خفة‭ ‬الحركة‭ ‬وتحمل‭ ‬بعض‭ ‬المخاطر‭ ‬المحسوبة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الأخرى‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬وتيرة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭.‬

روبوت‭ ‬الدردشة‭ ‬المصرفي

سيصبح‭ ‬دمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬توقعا‭ ‬للعملاء‭ ‬المصرفيين‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬المبتكرة‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬استخدامها‭ ‬لم‭ ‬يصبح‭ ‬سائدا‭ ‬بعد‭.‬

ستساعد‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬المدمجة‭ ‬مع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المستخدمين‭ ‬على‭ ‬تلقي‭ ‬استجابات‭ ‬أسرع‭ ‬لحل‭ ‬مشكلات‭ ‬واستفسارات‭ ‬الدفع‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭. ‬مثال‭ ‬على‭ ‬الاستفسارات‭ ‬هو‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عليه‭ ‬الدفع‭ ‬الدولي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المستلم‭ ‬بنجاح‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬السيناريو‭ ‬الآخر‭ ‬هو‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الدفعة‭ ‬المفقودة‭.‬

كشف‭ ‬الاحتيالات

لقد‭ ‬مر‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬مواقع‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭. ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تغيرت‭ ‬عملية‭ ‬شراء‭ ‬وبيع‭ ‬السلع‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬تماما‭. ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬كانت‭ ‬عناصر‭ ‬معينة‭ ‬فقط‭ ‬متاحة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬موقعك‭ ‬ممكنا‭ ‬دائما،‭ ‬وكان‭ ‬المخزون‭ ‬محدودا‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭. ‬أما‭ ‬الآن‭ ‬فهناك‭ ‬تقدم‭ ‬سريع،‭ ‬ويمكن‭ ‬للناس‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يريدونه‭ ‬تقريبا،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬لديه‭ ‬اتصال‭ ‬بالإنترنت‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬المتزايدة‭ ‬هذه‭ ‬رائعة‭ ‬للمجتمع‭ ‬العالمي،‭ ‬فإنها‭ ‬تمثل‭ ‬أيضا‭ ‬مشاكل‭. ‬تم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مشهد‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الأكثر‭ ‬تقييدا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬التسعينيات،‭ ‬في‭ ‬مأمن‭ ‬من‭ ‬الاحتيال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أنظمة‭ ‬أمن‭ ‬الاحتيال‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أصبحت‭ ‬أنظمة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الاحتيال‭ ‬التقليدية‭ ‬هذه‭ ‬قديمة‭ ‬وعفا‭ ‬عليها‭ ‬الزمن‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭ ‬مثل‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭. ‬ولكن‭ ‬الآن،‭ ‬تقدمت‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الدفع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

انخفاض‭ ‬الانخفاضات‭ ‬الكاذبة

إنها‭ ‬حالات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬فيها‭ ‬حماية‭ ‬المعاملات‭ ‬متعددة‭ ‬الطبقات‭ ‬الموضوعة‭ ‬لرفض‭ ‬النشاط‭ ‬المشبوه‭ ‬إزعاجا‭ ‬كبيرا‭ ‬للعملاء‭ ‬الأبرياء‭. ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬المؤسف‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المتجر‭. ‬عندما‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬المتجر،‭ ‬فإنه‭ ‬ليس‭ ‬غير‭ ‬مريح‭ ‬للعميل‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يجلب‭ ‬الإحراج‭ ‬أيضا‭. ‬ولديه‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬