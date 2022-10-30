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غريبة هذه المسافة الواسعة كأنها فجوة، بين موقف الولايات المتحدة الأمريكية من حضور قمة المناخ العالمية فى شرم، وبين موقف بريطانيا من حضور القمة نفسها!.

فالبيت الأبيض أعلن أن الرئيس جو بايدن سيحضر القمة، وهذا يعنى أن تمثيل واشنطن فى الحضور سيكون على أعلى مستوى.. صحيح أن بايدن جعل حضوره ضمن جولة تشمل ثلاث دول، ولكن حضوره فى النهاية يظل له معناه، وله تأثيره بالتأكيد!.

وقد عشنا نعرف أن ما بين أمريكا وبريطانيا تاريخيًّا يجعل مواقفهما السياسية متقاربة جدًّا، إن لم يجعلها متماثلة تجاه مختلف القضايا فى أنحاء العالم.. ولكن الواضح للعين المجردة أن الارتباك هو سيد الموقف فى العاصمة البريطانية منذ رحيل الملكة إليزابيث فى الشهر قبل الماضى!.

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وهو ليس ارتباكًا إزاء قمة المناخ فقط، ولكنه ارتباك حتى على المستوى الداخلى، ومن علامات ذلك أن ثلاثة رؤساء وزارة تعاقبوا على مقر رئاسة الحكومة خلال فترة لا تزيد على شهرين.. فلقد كان بوريس جونسون موجودًا فى المقر الشهير فى ١٠ داونينج ستريت إلى ما قبل رحيل الملكة بيومين، ومن بعده جاءت ليز تراس لتبقى ٤٤ يومًا، ومن بعدها جاء ريشى سوناك قبل أسبوع!.

وقد تصورنا أن موقف «تراس» شىء خاص بها، عندما نصحت الملك تشارلز الثالث بعدم حضور القمة، ولكن ما كاد «سوناك» يدخل مقر رئاسة الحكومة، حتى قرأنا أن الملك ليس وحده الذى سيغيب، وإنما رئيس الحكومة الجديد نفسه سيغيب أيضًا!.

وهذا موقف من القمة غير مفهوم لعدة أسباب.. من بينها أن بريطانيا نفسها كانت هى التى استضافت القمة السابقة فى مثل هذه الأيام فى مدينة جلاسجو البريطانية.. والسبب الثانى أن الإنجليز كانوا فى مقدمة الشعوب التى عانت تغيرات المناخ فى صيف هذه السنة.. والسبب الثالث أن القمة قضية عالمية وليست قضية مصرية، حتى ولو كانت شرم الشيخ هى التى ستحتضن أعمال القمة!.

وكان جون كيرى، مبعوث الولايات المتحدة فى ملف المناخ، قد حث الملك تشارلز على الحضور، وكنا قد تخيلنا أن دعوة «كيرى» إلى الملك، إنما هى إشارة من واشنطن إلى لندن ليكون تمثيلها فى القمة عند مستوياته العليا، ولكن الموقف لا يزال كما هو عند مستواه غير المفهوم بالمرة.. فهل ترغب لندن فى ألّا تنجح قمة شرم، فتكون هى وقمة جلاسجو سواء؟!.. ربما.. لأننا فى الحقيقة لا نجد تفسيرًا آخر لغياب التمثيل البريطانى المعتبر!.