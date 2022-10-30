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يستحق منا يوم الاقتراع للانتخابات النيابية والبلدية، الذي يصادف الثاني عشر من نوفمبر أي بعد أربعة عشر يوما بالتمام والكمال، مقالا لعله المقال قبل الأخير في هذا العرس الديمقراطي الذي أصبح قيمة اجتماعية يستعد له المواطنون على أمل إحداث التغيير في اتجاه الأفضل. وقد أردت أن استثمر هذا المقال لأضمنه ما يتطلع له المواطنون البحرينيون ويفكرون فيه متبادلين الرجاء في أن يكون الموعد الانتخابي القادم اليوم الأنسب الذي يتخذ فيه الناخب قراراه الحاسم بجعل هذا المجلس يفوق المجالس الخمسة الماضية فضلا وقيمة وفاعلية.

وهذا، على أي حال، حلم يراود كل محب للبحرين، ولا يراود طبعا من يستبطنون الشر والعاملين على حث الآخرين على مقاطعة الانتخابات بقراءة سقيمة للواقع الاجتماعي والسياسي المتغير. إنه حلم لا يبارح مخيلة الساعين لخير هذه البلاد من خلال مساهمتهم في تعزيز جهود الدولة في إنجاح الانتخابات لتجذير الديمقراطية منهجا والدفع إلى أن تكون محددات اختيار الناخب للمرشح بعيدة كل البعد عن أي شيء آخر غير الكفاءة والتخصص والخبرة والوطنية. وهذه محددات أعتقد أنها متوافرة في مجتمعنا البحريني الذي احتفل منذ مدة قليلة بمرور مائة عام على تأسس التعليم النظامي فيه.

ومن طبائع الأشياء أن يكون المجلس النيابي الذي امتد به العمر عشرين عاما أنضج وأكثر فاعلية منه عند مرحلة التأسيس، وإلا فإن في الأمر خللا يجب البحث عنه وتحديده وتداركه وإصلاحه لتعديل المسار. ومما لا شك فيه أن التجربة البرلمانية ستكون مخيبة لآمال المواطنين إذا لم تراكم الخبرة التي تنضج العمل النيابي وتجعله في صالح الوطن والمواطن وتجعل آثار حضوره جلية في معيشة المواطنين وفي التشريعات التي تجاري التطور المذهل الذي بلغه المجتمع البحريني في مختلف المستويات، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن البحرينيين سيصابون بإحباط تبقى عوارضه سارية حتى عام 2026 عندما يحين وقت الانتخابات للمرة السابعة.

ولكن ما نسجله، للأسف الشديد، هو أن هذه السنوات، وبفعل ضعف الأداء البرلماني وهزالة مخرجاته، تمضي من عمر الوطن والمواطنين من دون أن يستشعروا تغييرا جوهريا في مستوى معيشتهم يمكنهم معه مقارنة مستوى معيشتهم في ظل البرلمان بمستواه من دون وجود مجلس نيابي؛ فإذا ما انعدم الفرق بين المستويين تهاوت القناعة بالحياة الديمقراطية التي ارتضيناها أسلوب حياة، ومظهرا دالا على مدنية الدولة التي نريد لها أن تكون مثالا حيا لمنوال ديمقراطي بحريني يتباهى به البحريني ويدافع عنه بشراسة المحب المؤمن بالخير قدرا لوطنه.

ولهذا فإن المطلوب اليوم هو التركيز على هذا المجلس الذي يجب أن يوفر علينا سنوات انتظار أخرى وما تحمله من قلق. ولعل ما تقدم يحيلنا إلى سؤال مفاده: كيف لنا أن نحظى بمثل هذا البرلمان؟ الإجابة هنا لا تقتضي إجراء بحث أكاديمي لبلوغ نتائجه، فقد قيل الكثير في هذا الجانب، ولعل أهم ما قيل تختزله نقطتان مهمتان؛ أولاهما، أن يسارع أصحاب الخبرة والكفاءة والوطنية بترشيح أنفسهم، وهذا أمر نرى من غير المفيد اليوم في هذه الانتخابات الحديث حوله لأن باب الترشح قد أغلق بعد أن شهدنا إقبالا كبيرا يتيح اتساع دائرة الاختيار ليعزز الفرصة أمام الناخب لاختيار الأفضل، ويبشر بتعزز القناعة المجتمعية بالبرلمان. أما ثانيتهما، فترتبط بواجبات الناخب الذي عليه إمعان النظر في قائمة المترشحين وتحكيم العقل وتحري الدقة وإحكام الضمير في اختيار المرشح الكفء من بين جميع من ترشحوا، فهذا المترشح المرشَّح عقلا ومنطقا هو الذي تنعقد عليه الآمال بجعل هذا المجلس فاعلا ومنتجا يؤسس لحياة برلمانية قادمة أكثر إشراقا.

إن الحديث عن مجلس نيابي بالمواصفات التي تقنع المواطن وتعزز لديه الإيمان بالديمقراطية منهجا لا ينبغي أن يخفت، ليس غداة الانتخابات فحسب وإنما في كل وقت، وحتى يحين ذاك الوقت فإن المحاولات المجتمعية لبلوغ ذلك لا ينبغي أن تخفت، ولا ينبغي في الوقت نفسه أن نعير لمن يغردون خارج السرب التفاتة، فالقافلة ستتابع مسيرها ومسارها دون الالتفات لمن يحلمون واهمين بقعودها عن متابعة رحلتنا إلى استكمال بناء الدولة المدنية التي أرسى أسسها سيدي صاحب الجلالة حضرة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة وأكد أهميتها أكثر من مرة أكتفي منها باستحضار قوله في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني: «نتطلع إلى المستقبل، بتفاؤل كبير، ونحن نقطع أشواط التقدم الحضاري في بناء الدولة المدنية الحديثة؛ المواكبة لحركة التقدم العلمي والتقني انسجاما مع وتيرة التنمية العالمية»، فإذا أردنا لبلدنا مستقبلا باسما بهيا جميلا، فلنفعل بأصواتنا يوم الثاني عشر من نوفمبر ما أعلنه جلالة الملك المعظم، ولنبن بأصواتنا العاقلة الرصينة مؤسسة تشريعية تستجيب لتطلعاتنا إلى بحرين قوية ومتطورة بمدنيتها حديثة بدولتها القوية المستندة إلى برلمان حي نفتخر المواطن به وبمنجزاته ويشار إليه بالبنان. وأظن أننا، كناخبين وقد بلغنا من الوعي مبلغه، قادرون بعد ست من المحاولات أن يكون لنا مثل هذا البرلمان.