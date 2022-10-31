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تعتبر المملكة قارة إذا نظرنا إلى حجمها وتنوعها الجغرافي والثقافي والاجتماعي، يدعم ذلك موقعها الجغرافي المهم، وهي دولة قوية تسير في خطى واضحة وجلية نحو التقدم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، وتعتبر الرياضة أحد أهم القطاعات التي نشاهد ونسمع ونقرأ عن الإنجازات والنجاحات التي تحدث بها، والتغيير الذي تُطور فيها أنواعها المختلفة، ويعتبر حدث دورة الألعاب السعودية من أهم هذه الإنجازات الجديدة خلال الأيام الماضية مع تواجد عدد من الرياضيين والرياضيات السعوديين من أجل التنافس الشريف ورفع مستوى الرياضة السعودية والعمل على اكتساب المهارات الرياضية في جو احترافي يقودهم نحو العالمية.

إن تحول هيئة الرياضة إلى وزارة أكبر دليل على أهمية هذا القطاع، ويقودها الوزير الشاب الشغوف بالرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الذي يأخذ المجتمع في هذا الوطن الغالي نحو الحياة، والتي يتمتع أفرادها باللياقة المطلوبة والصحة والنشاط، حيث تهدف رؤية 2030 إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من (13 %) إلى (40 %) بحلول العام 2030 وهذا أكبر دليل على أهمية هذا القطاع الحيوي.

انطلقت خلال الأيام الماضية دورة الألعاب السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وهي رعاية تمنح الرياضيين الحافز وتدفعهم للعمل وتقودهم للطموح، وهي أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة والتي تستمر على مدى أسبوعين تقريباً، يتنافس بها 6000 رياضي ورياضية جاؤوا مما يزيد على 200 ناد سعودي محلي تحت مظلة 41 اتحادا رياضيا في مسيرة الشغف والحلم والانطلاق وحصد الفوز في 45 رياضة و5 رياضات خصصت للأبطال البارالمبية.

هذا الحدث هو أكبر حدث رياضي للفكرة التي خطط لها عراب الرؤية وملهم الملايين الأمير محمد بن سلمان لمنح رياضيي الوطن هذه الفرصة الذهبية لإبراز المواهب والتنافس والفوز، والذي سيكون له تأثير نوعي مستدام على القطاع الرياضي وفئة الشباب في المملكة، وهذا الحدث هو مصدر اعتزاز وفخر لنا جميعاً فهو قائم على كوادر سعودية وطنية وهي الكوادر الوطنية التي ساهمت في التخطيط والتنظيم والإعداد حتى لحظات الانطلاق.

سنتابع منافسات هذه الألعاب السعودية في نسختها الأولى وسنصفق للفائزين والذين ستسجل أسماؤهم في صفحات التاريخ، والذين نطمح لهم ولكل المتنافسين من أبناء هذا الوطن الغالي في رحلة العالمية بإذن الله، وفي رفع اسم المملكة في المحافل الرياضية الدولية لحصد الذهب.

كونوا بالقرب من أهم حدث محلي وطني رياضي، نعتز أننا شهدناه في نسخته الأولى والذي نطمح أن تستمر النسخ القادمة في السنوات اللاحقة والذي سيتطور وينمو مع هذه الوزارة الشابة الفتية التي ستقدم لنا ولرياضيي هذا الوطن الغالي كل جديد من شأنه أن يقودنا للعالمية التي يحلم بها الجميع.