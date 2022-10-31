قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



كيف يشكر القلم: «الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية في موريتانيا»، على تقديم الدليل المبين على واقعية ما ذهب إليه في العمود أمس «مفارقات عدم التطوير؟»

كان المشهد ضرباً من اللامعقول العربي: نخبة مثقفين عرب من ليبيا ولبنان وسوريا والعراق واليمن وأشقاء آخرين، يبحثون سبل تطوير مناهج لغتنا، وفنوننا العربية. الموضوع الكاريكاتوري هو كوميديا الأولويات، ذلك يشبه أن تكون الجدران متصدعة متداعية، بينما أصحاب البيت منشغلون بنقاشات صاخبة بشأن لوحة «الطبيعة الميتة»، ومحلها الأنسب في غرفة الطعام: سلّة فواكه إلى جانبها كمان.

مشهد الدار يذكّر بذلك الضيف الذي سمع قرقعة غريبة فسأل المضيف: ما هذا الصوت المريب؟ قال: إن السقف يسبّح، فقال: أخشى أن يدركه الخشوع فيسجد.



في أجواء انعقاد القمة العربية في الجزائر، دعت «الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية في موريتانيا»، القادة العرب إلى إصدار توصية بتأسيس منظمة دولية تُعنى باللغة العربية في كل البلدان الناطقة بها كلياً أو جزئياً. الطريف هو أن في هذه الدعوة باقة من عجائب كاريكاتور الأولويات، فقد وصفت الجهة الداعية، الدعوة بأنها نداء عاجل، ما يستوجب وضع المشروع على رأس جدول الأعمال في ظروف دوليّة استثنائية.



الأطرف هو الحديث عن «تأسيس منظمة دولية»، ويكمن السرّ في عبارة لها طنين تاريخي في الأذن العربية: «إصدار توصية»، والتوصيات يعرفها أربعمئة مليون عربي، هي الرمز السحري. فبمجرد النطق بها يراها العرب عياناً حاضرة ناظرة، والبرهان أن التوصيات لا تترك الحبل على الغارب، ولا ترسل الأمور على عواهنها، على غير هدى، فقد انتقت الجهة كلماتها بدقة: «منظمة دولية تُعنى باللغة العربية».

يحتاج العرب إلى عشرات السنين للاتفاق على معنى تُعنى، وعقود أخرى لتحديد وظائفها.



في هذه المخمصة الفهمية جاء الفرج في الاستدراك، فإذا لم تفلح التوصية في «تأسيس منظمة دولية تعنى باللغة العربية في كل البلدان الناطقة بها كلياً أو جزئياً»، فإن البديل جاهز: «توسيع صلاحيات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لتتحول من منظمة خاصة بالدول العربية إلى منظمة دولية، يمكن أن تنتسب لها دول غير عربية، تستخدم فيها العربية، بصفتها لغة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة!».

لزوم ما يلزم: النتيجة الانتظارية: لا تقل شيئاً ريثما يبدي علماء العربية في مجامعنا موقفهم من هذا المشروع العجيب.