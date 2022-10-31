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يطرح كثير من الكتاب والتربويين مثالاً يوضح حالة من حالات التباين والاختلاف التي تقع، ويكون الطرفان فيها على صواب، وهو مثال الرقمين 6 و9، حيث يقول الطرف الأول إن الرقم هو 6، بينما يقول الطرف الثاني: الرقم هو 9. والحقيقة أنهما على صواب؛ لأن كل واحد منهما ينظر من زاوية مختلفة يرى منها الرقم إما 6 أو 9، ومع هذا يكبر الخلاف ويتشعّب وتتسع الهوة بين الطرفين، ولو أنهما فكّرا ملياً لوجدا أنهما معاً على صواب؛ كون كل واحد ينظر من زاوية مختلفة عن الآخر.

هذا المثال يمكن تطبيقه على عدة نماذج من الاختلافات التي تقع في مختلف تفاصيل حياتنا الاجتماعية. فالبعض يتبنّى قراراً أو توجهاً ما، ويتعصب لوجهة نظره، ويعتبر أن ما يراه صحيح تماماً ولا يقبل حتى النقاش فيه، وبالتالي يرفض أي صوت آخر أو أي معارضة. والحقيقة أن الموضوع الذي تحمّس له، لا يحتمل كل هذا التعصب والتصلب؛ بل هو نفسه بعد مضيّ وقت قد يتراجع عنه.

الذي أشير إليه هو أن كثيراً من مواقفنا الحياتية، وكثيراً مما نراه صحيحاً، يحتمل الخطأ. لا يوجد من يحمل الحقيقة المطلقة. إنْ فهمنا مثل هذا المبدأ وسلّمنا به، يمكن أن نعالج كثيراً من العقبات والصعوبات في حياتنا اليومية، يمكن لكثير من المشاكل أن تختفي، ويمكن لكثير من العراك اللفظي والخصام أن يتلاشى تماماً.

نحتاج إلى فهم آلية الاختلاف، وطبيعة المواضيع التي نختلف فيها. هناك مساحة يملكها كل واحد منا، هذه المساحة يمكن من خلالها التغاضي والتجاهل (سمّه ما تريد)، وهي نفسها المساحة التي يمكن وضع قيمة التسامح فيها، والعمل وفق هذه القيمة.



هناك مواضيع يمكن المرور عليها، وإن كانت وجهة نظرنا مغايرة ومختلفة تماماً لما يراه الطرف المقرّب منا، يمكننا أن نكتفي بالتعبير عما نراه فحسب، لكن دون إصرار وجمود؛ بل تكون لدينا مرونة لتجاوز الموضوع وترك صاحبه يتصرف وفق ما يراه، خاصة أنه لا يوجد ضرر، ولا تأثير، فما الذي يمنع من أن نمنحه فرصة أن يكتشف الخطأ من خلال التجربة، بما أنه لا يصغي، وفي اللحظة نفسها لا ضرر قد يقع.

لنفكّر ملياً. لو أننا دخلنا معركة من الاختلاف والمعارضة، فإننا سنتأثر نفسياً ونتوتر، بينما لو تركنا الموضوع، كما يريد الطرف الآخر، سيكتشف أنه أخطأ بعد فترة قليلة من الزمن.