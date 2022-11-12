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مثلما تحدثنا فى السابق عن ارتباط المناخ وتأثيره الأقوى على الدول الفقيرة وضرورة تحمل الدول الغنية صاحبة السبب فى تزايد الانبعاثات الضارة على الغلاف الجوى، وكذلك التعامل الجاد من بعض الدول العربية مع القضية، باعتبارها قضية مصير، لا رفاهية، مثلما كانت تتعامل من قبل، يأتى الدور على الدائرة الأهم المرتبطة بنا، وهى مصر.

وأرى أن الحديث عن مصر والمناخ يحمل فى طياته ثلاثة ملفات مهمة: الأول هو ملف استضافة قمة المناخ (cop 27)، المنعقدة حاليًّا بشرم الشيخ، وهى خطوة تدل على إدراك الدولة المصرية تأثير التغيرات المناخية على الناتج القومى، وتحديدًا من بعض الزراعات، ما قد يكون له بالغ الأثر على الاقتصاد المصرى، فى وقت حساس لا تحتمل فيه الدولة أى خسائر أو تراجعات اقتصادية.

الملف الثانى هو تحفظات البعض على إزالة بعض المساحات الخضراء فى الشوارع، وهو أمر لا يمكن إنكاره، إلا باستثناءات قليلة، قد يكون الهدف فيها أهم تأثيرًا على المواطن المصرى، وفى هذا الملف تحديدًا أطالب بتطبيق نص المادة 99 من قانون الموارد المائية والرى، بمعاقبة المتهم بالتصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها، إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة.

أما الملف الثالث فهو التهديد الذى يشكله تغير المناخ بشكل مباشر على المواطنين المصريين، إذ تشير البيانات الأخيرة إلى أن الظواهر الجوية الغريبة تتزايد فى تواترها وشدتها، وباتت بالفعل تهدد حياة المواطنين، وتدمر الهيكل الأساسى والحيوى لصحة الأطفال، كما تتسبب الأمطار التى بدأت تهطل بشدة فى أوقات مختلفة فى إضعاف مرافق المياه والصرف الصحى؛ ما يقود إلى انتشار أمراض تمثل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين.

وبما أن مصر تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فإنها معرضة لزيادة فى موجات الحر والعواصف بشكل عام، والترابية على وجه الخصوص، وفقًا لبيانات اليونسكو الأخيرة، والتى تشير كذلك إلى توثيق احترار أقوى على مدار الثلاثين عامًا الماضية، مع زيادة متوسط درجات الحرارة السنوية بمقدار 0.53 درجة مئوية لكل 10 سنوات، وعليه فإن مخاطر التغير المناخى ستؤثر على الأجيال الشابة حتمًا.

لذا فإن العمل على تفادى تأثيرات تغير المناخ لا بد أن يتزايد بسرعة فى مصر، وهو الأمر الذى وضعته الدولة فى رؤية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة التى تعهدت فى طياتها بإدماج تغير المناخ فى سياسات التنمية الوطنية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر القطاعات الحيوية.