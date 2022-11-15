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كما أوضحت في مقال الأسبوع قبل الماضي «الأمة العربية.. أزمة وجود»، إنها أمام أزمة كبيرة جدًا ومتنوعة لدرجة أن هناك تخبطًا يسود العلاقات العربية العربية وعدم وجود الحد الأدنى للاتفاق أمام العديد من المشاكل السياسية الداخلية والخارجية كذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي وضعت الأمة العربية بل الموقف العربي ككل في نفق مجهول ضاعت معه كل آمالها وتطلعاتها كدول ذات سيادة وكيان مستقل، إذ حتى مجلس التعاون الذي كان الأمل الوحيد في نجاح حلم الوحدة العربية تبعثرت أوراقه.

لذلك كان انعقاد القمة العربية تحت عنوان «قمة لم الشمل» تعبيرًا فعليًا يعكس حال الأمة العربية التي سبقتها قمة المصالحة للفصائل الفلسطينية في العاصمة الجزائرية، تذكرنا بالدور الجزائري كمركز لحل الخلافات العربية الذي كانت تقوم به في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وهو تحرك وأحلام جزائرية كبيرة من أجل وطن عربي قوي ومتحد لمواجهة التطورات والأحداث الكثيرة والخطيرة التي توالت على الأمة العربية في العقود الأخيرة، بطريقة لا تترك مجالاً للشك بأن هذه الأمة تعيش حالة عجز تام وفقدت قدرتها على مواجهة الأحداث الجسام والخروج من الواقع غير الصحي بسبب عدم وجود رؤية أو خطط لمواجهة مشاكلها وإيجاد الحل الجماعي المقبول من الجميع.

ولو عدنا إلى هذه الاحداث لوجدناها احداثًا متنوعة منها ما يهدد كيانات الامة العربية واستقلالها واستقرارها كدول ذات سيادة، ومنها ما يتعلق بأوضاعها الاقتصادية رغم ما تملكه من ثروات نفط وغاز، ومنها الأمني والعسكري بسبب المؤامرات المحيطة بها من كل جانب. يبقى أن أمر اتخاذ القرار الجماعي المناسب، يساعد حتمًا على وقف التدخل في الشؤون الداخلية، إلا أن المصالح الآنية كما ذكرت في مقالي السابق تغلبت على المصلحة الجماعية. وما لا شك فيه سيكون مؤلمًا استمرار هذا الحال على الأجيال القادمة التي سوف تصدم بالواقع المر لأمتها العربية... ولكن، كيف وصلت الامة العربية إلى هذا الوضع:

أولًا: الفساد: إن انتشار الفساد يعرقل التنمية ويؤدي إلى فشل مشاريع البنية التحتية والتأخر في إيجاد الحلول للمشكلات المستعصية. لذلك فإن مكافحة الفساد يساعد على احترام القانون والنظام وعدم الاستيلاء على المال العام، إلا أن الفساد في عالمنا العربي يسيطر على تفكير الجميع، لذلك استشرى الفساد بصورة غريبة جدًا وأصبحت حالة الفساد حالة لم يشهدها التاريخ... صحيح أن كل العالم به فساد ولكن هناك دائمًا عقاب لهذا الفساد بدرجات مختلفة لدى كل دولة، أما في الوطن العربي فلا عقاب على الرغم من ان مواطن الفساد معروفة وواضحة، إلا أن العقاب غير موجود ولم نرَ عقابًا حقيقيًا إلا في السعودية مؤخرًا الذي بدأ الحكم فيه بعمليات غير مسبوقة في مكافحة الفساد لم يشهدها العالم العربي.

إن محاربة الفساد والقضاء عليه تتطلب إنشاء هيئات مهنية تختارها القيادة السياسية والمؤسسات الشرعية للتحقيق في ملفات الفساد وإحالتها للقضاء للبت في هذه الملفات وإصدار الحكم العادل.

ثانيًا: الصراعات والمؤامرات: من الأمور التي أدت إلى القلق وانعدام الثقة بين الأنظمة العربية حالة يمكننا تسميتها بالخوف وعدم الثقة والاستعانة بالأجنبي، لذلك أصبح أمر إعادة جسور الثقة أمرًا مهمًا لكي تستعيد الأمة العربية مكانتها وتطورها وقوتها بين الأمم والشعوب. وهذا يتطلب إيجاد الحلول النهائية للصراعات ومشاكل الحدود القائمة وحالة عدم الثقة بين القيادات العربية مما سوف يساعد على خلق أوضاع داخلية آمنة ومستقرة وقيام علاقات واضحة ومفتوحة ونبذ الكراهية والخلاف، وسوف ينعكس ذلك في علاقاتها مع الأمم الأخرى قائمة على التعاون والندية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ثالثًا: عدم الاستفادة من دروس التاريخ والاحداث التي عصفت بالمنطقة: لم تستطع دول المنطقة خاصة دول مجلس التعاون الاستفادة من دروس التاريخ التي مرت بها بعد الانسحاب البريطاني إلى شرق السويس عام 1968 واستقلالها عام 1971 لتواجه العالم ومشاكله بدون خبرة دولية، وتعرضها للعديد من المخاطر خاصة بعد سقوط الشاه في إيران وقيام حكم الخميني عام 1979 الذي كان همه الأول تصدير مبادئ ثورته ونشر المذهب الشيعي باعتبار دول مجلس التعاون امتدادًا لإيران كذلك الغزو العراقي للكويت والغزو الأمريكي للعراق وظهور داعش المفاجئ وأحداث الربيع العربي عام 2011. أحداث غيرت مجرى التاريخ وأنهت أنظمة عربية، إلا أننا لم نستفد من تلك الأحداث الجسام كما لم نستفد من تجارب الدول في النهوض والتقدم باحترام القانون والاستثمار في الإنسان واحترام حقوقه في إبداء الرأي والتعبير.

رابعًا: هناك نقطة مهمة جدًا وهي الشعور الدائم بالخوف وعدم الاطمئنان من مجريات الأحداث لدى المواطن العربي الذي أصبح لديه شعور بالخوف من المستقبل وبالتالي أصبح التغيير أمرًا صعبًا إلا في حالة الاطمئنان التام، نتيجة للتجربة التي مر بها في الخمسينات والستينيات التي شهدت ظهور الأنظمة الجمهورية إلا أن الممارسة أثبتت عودة المواطن العربي إلى الخلف وشلت تفكيره عن الإبداع والمبادرات بعكس الدول الملكية التي شهدت استقرارًا وأمنًا انعكس على تطور واضح في بناء المواطن وتفكيره وإبداعاته وتطور البنية التحتية بما يضاهي بل ويتقدم على الأمم الأوروبية.

ومما ساعد على تعزيز الأمن في الدول ذات النظام الملكي ايمانها بالمشاركة الشعبية والإصلاح الاجتماعي والتقدم الديمقراطي وحقوق الإنسان في قالب يتناسب وظروفها وظروف مواطنيها مما أوجد ثقافة ونهجًا ديمقراطيًا خاصًا بها ساعد على استقرارها وقبول مواطنيها، يقوم على تحقيق أهداف الإصلاح الاجتماعي والمشاركة الشعبية خطوة خطوة وليس بحرق المراحل... وهذا كان السبيل الصحيح للنجاح الذي وصلت إليه دول مجلس التعاون.