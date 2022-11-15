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مطالعة لما تنشره وسائل الإعلام الروسية، خاصة بعد قرار القيادة العسكرية الانسحاب من خيرسون، تكشف عن انتقادات يوجهها خبراء ومحللون للأداء العسكري لبلادهم في الحرب الجارية مع أوكرانيا. ولا ينطلق هؤلاء من رفض العملية العسكرية التي قامت بها روسيا، بل بالعكس من موقع تأييدها، لكن موضوع النقد هو أن الجيش لم يكن مستعداً بما يكفي لمثل هذه العملية، وأن القيادات العسكرية وقعت في عدة أخطاء ناجمة عن سوء التقدير، خاصة مع الدعم الغربي الهائل، عسكرياً ومادياً ولوجيستياً ومعلوماتياً، لكييف الذي لم يحسب له ما هو ضروري من حساب.

في أحد المقالات الناقدة تعالج كاتبته الوضع الناشئ بعد انسحاب قوات بلدها من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، وتنقل عن خبراء قولهم إن هناك سيناريوهين أمام روسيا في عمليتها الخاصة: تجميد الصراع، أو الاستعداد لمتابعة الهجوم، لكن في الحال القائمة اليوم في خيرسون، فإن الخيارين لا يتناقضان، أو لا يشكل أحدهما بديلاً عن الآخر، فحتى لو لجأت موسكو إلى تجميد من نوع ما للقتال، فإنه سيكون مؤقتاً فقط، استعداداً لهجوم جديد، بعد استيفاء شروطه، خاصة وأن المواقع الجديدة للقوات الروسية بعد الانسحاب من خيرسون ستصبح محصنة بصورة أفضل، وسيجري إشراك احتياطي المعدات العسكرية والجنود الاحتياط.

ثمة عامل تراهن عليه موسكو في ذلك، هو قرب الشتاء، حيث سيسيطر الجليد على أراضي المعارك، وفي نوع من الاستحضار للتاريخ، يجري الحديث عما يصفه الروس تاريخياً ب «الجنرال ثلج» أو «الجنرال جليد»، وهو تعبير نشأ عند غزو نابليون لروسيا في القرن التاسع عشر في معركة حشد لها أكثر من نصف مليون جندي، معتقداً بسرعة احتلاله لها، رغم تحذيرات جنرالاته له من تلك المغامرة، فروسيا شاسعة مترامية الأطراف، وأنه لم يحسب حساب أشياء كثيرة بينها «الجنرال جليد»، عندما انهمر وتراكم طبقات فوق طبقات، وانخفضت الحرارة فبلغت العشرين درجة تحت الصفر أو حتى ما هو دونها، فانهارت كفاءة ومعنويات جيشه الذي لم يعتد الحروب في مناخٍ قاسٍ مثل هذا.

لذا لا ينصح الخبراء العسكريون الروس بتجميد سريع للنزاع الجاري في أوكرانيا اليوم، لأنهم يرون أن «الجنرال جليد» يسرع الخطى لمساعدة قواتهم في الشتاء، وبحسب قول أحد هؤلاء فإن «المرتزقة المحبين للدفء لن يتحملوا الصقيع».