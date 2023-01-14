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احتفلت بجريان وادي الرمة الذي يتكون من ثلاثة أجزاء؛ (الرمة، والأجردي، والباطن) يناير 2023م- رجب 1444هـ، مناطق: حائل، والقصيم، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية.

- طول وادي الرمة 510 كيلومترات.

- الجزء الثاني وادي الأجردي تقريباً 40 كيلومتراً.

- الجزء الثالث الباطن 230 كيلومتراً.

- حوالي 160 كيلومتراً، مناطق الرمال، الثويرات، والمظهور (الأسياح) والدهناء، التي تقطع استمرار الوادي. طول الرمة في القصيم 310 كيلومترات.

بداية وادي الرمة من حرة خيبر بالمدينة المنورة، وينتهي قرب شط العرب شمال صفوان، وجبل سنام جنوبي العراق، ويعبر الوادي الحدود السعودية، ودولة الكويت، قرب منفذ الرقعي، ويمر غربي الجهراء بالكويت، كما يدخل العراق عبر الحدود، ليصل قرب شط العرب.

ويعتقد أن طول وادي الرمة من منابعه؛ حرة خيبر بالمدينة المنورة، بأجزائه الثلاثة:

- وادي الرمة.

- وادي الأجردي.

- وادي الباطن.

واجتيازه الحدود الكويتية، والعراقية، والسعودية، وعبوره صحراء صفوان، إلى قرب شط العرب بالعراق، شمال الخليج العربي، يبلغ 1200 كيلومتر.

مناطق المنبع، هي حائل، والمدينة المنورة، والرياض، ومناطق المصب القصيم، والشرقية، حيث يعبر محافظات ومدناً كبيرة، منها: بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، البدائع، الأسياح، النبهانية، الخبراء، رياض الخبراء، الشماسية، عقلة الصقور، وحفر الباطن.

أهم المحافظات والمدن والمراكز والقرى بمناطق حائل والقصيم والمدينة المنورة والرياض والشرقية التي يمر بها المجرى الرئيس لوادي الرمة، أو يمر قربها، هي:

- منطقة حائل: حرة خيبر وحرة ثنان، الحويط، الحائط (فدك)، الشويمي، النبوان، ضرغط، روض بن هادي، الحليفة، الروض، مبرز، مرغان، المعرش، الثمامة، العجاجية، بدع جاوان، الزغيبية، بطيحان، والبعايث.

- منطقة القصيم: شقران الحاجر، محافظة عقلة الصقور، الخطيم، ذوقان، الأفيهد، عطا وعطي، محيرة، محافظة الرس، القرين، محافظة رياض الخبراء، محافظة الخبراء، الحجناوي، محافظة البدائع، الخشيبي، القوعي، قصر ابن عقيل، الشنانة، دخنة، صبيح، الذيبية، الدليمية، القرين، مهدومة، القيصومة، محافظة عنيزة، بريدة مقر إمارة منطقة القصيم، الزغيبية، الطرفية، الربيعية، الركية، البندرية، النبقية، جنوب محافظة الأسياح وأطراف وأجزاء من محافظة الشماسية، ومحافظة النبهانية، ومحافظة البكيرية.

- منطقة الرياض، وادي الجرير وروافده، عدد من الهجر الصغيرة.

- منطقة المدينة المنورة، وادي ساحوق وروافده، عدد من الهجر الصغيرة.

• عن المراكز والقرى، يراجع، العنيزان، عبدالله بن صالح، محافظة الرس، 2015م.