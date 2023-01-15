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شكا لي صديق من إهمال محامٍ لقضية حقوق كلفه بها ودفع أتعابها مقدماً، لكنه أوكلها لأحد المتدربين في مكتبه، وقال إن المحامي بات يتجاهل اتصالاته بينما القضية تسير في المحكمة باتجاه مجهول مما اضطره لفسخ الوكالة قبل جلسة صدور الحكم، بينما رفض المحامي رد أي جزء من الأتعاب المدفوعة!

الشكاوى من المحامين متكررة وقديمة، لكن الجديد اليوم أن هناك هيئة للمحامين تعمل على ضمان نزاهة الممارسة والتزام المحامين بقواعد وأخلاقيات المهنة، وتعتني بشكاوى المتضررين ضد المقصرين بحقوق موكليهم!



المحاماة من أعظم المهن ويعمل من خلالها محامون طلبوا العلم ليجعلوا من إحقاق العدالة والدفاع عن الحقوق عنواناً للمهنة، وكانت لي تجربة شخصية مؤخراً مع محامٍ نبيل أنهى لي قضية تخص أحد العاملين على كفالتي خلال أسابيع قليلة بعد أن كانت تؤرقني على مدى سنوات لجهلي بالإجراءات وسبل إنجازها في مكاتب الشرط والنيابة والمحاكم!

في المقابل هناك فئة قليلة من المحامين هم في واقع الأمر تجار مصالح، أثروا من عمولات قضايا النزاعات العقارية والتجارية والفصل في التركات، وهي قضايا مشروعة ونظام العمولات فيها محفز ومقبول، لكن البعض، وأقول البعض، شوه هذه المشروعية، عندما أصبحت مصالحه الشخصية مقدمة على إحقاق الحق، بل إن هناك من استغل مهاراته في التحايل والخداع إلى حد مخالفة القانون لتحقيق مصالحه على حساب العدالة والذمة!

باختصار.. المحاماة مهنة شريفة يمارسها شرفاء، لكنها كأي مهنة ابتليت بالدخلاء!

