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السعودية اليوم لديها الكثير من الأفكار الجريئة التي يمكن من خلالها الوصول إلى المستقبل الذي تريده لتحقق النجاح الذي تطمح إليه، لقد كانت التحولات التي مرت بها السعودية منذ العام 2015م عمليات مهمة هدفت لخلق عملية توازن فعلية لمواجهة الكثير من التحديات، والأبرز بينها الجوانب الاقتصادية، ومنها على سبيل المثال البحث عن وسائل من أجل تقليل الاعتماد على النفط، لم يكن الطريق سهلاً، فالمخاطر السياسية والاقتصادية التي رافقت تلك المرحلة كانت محتملة، ولذلك استوجبت تلك المرحلة مواجهة التحديات والمخاطر معاً في سبيل بناء فكرة التحول، وفك القيود عن عملية صنع القرار الاستراتيجي، والبطء في اتخاذه.

لقد كانت الصورة الأكثر أهمية بالنسبة للمجتمع تلك المرتبطة بمحاربة الفساد، فممارسات الفساد كادت أن تصل بالمجتمع إلى مرحلة خطيرة، حيث كان يتم قبولها وفق أشكال متعددة وكأنها أصبحت ممارسات منهجية طبيعية في ذات الأنظمة الإدارية والمالية، لقد كان تاريخ الرابع من نوفمبر 2017م عملية مهمة بالنسبة للسعودية، فبعد هذا التاريخ تم تصحيح مسار تاريخي بأكمله وإعادته إلى حقيقته، وبهذه الخطوة تمكنت السعودية بقيادتها أن ترسل الرسالة الأهم للعالم في أنها سوف تكون نموذجاً صارماً في تحقيق تطلعات شعبها عبر مسارات كثيرة من أهمها مكافحة الفساد، وأصبحت القيادة السعودية نموذجاً سياسياً للكثير من الشعوب في المنطقة، حيث يرغب الجميع بالحصول على مثيل لهذا النموذج.

لقد حدث التحول المجتمعي، تلك الخطوة التي طال انتظارها، فقد كان المجتمع أسيراً لأفكار لم تكن ضد المبادئ ولا القيم ولا العقائد، فالتحول المجتمعي كان مطلباً سائلاً بين الأفكار ولم يتم تحويله إلى مادة صلبة يمكن الإحساس بها إلا مع قدوم رؤية المملكة 2030، لقد أصبح الأمر أكثر أهمية في تعويض فترة التأخر التي مر بها المجتمع، وساهمت بتأجيل تأهيل المجتمع السعودي ليكون جاهزاً للقرن الحادي والعشرين، وكانت الخطوة الأولى أن تتمكن المرأة من قيادة السيارة، وهذا ما تم في يونيو 2018م، وبهذا القرار تم إسكات كل الازدراءات الدولية المختلفة والتي استمرت لسنوات.

لقد كان الفضاء المجتمعي مخنوقاً بالمتغيرات، خاصة أن الصحوة كانت تمسك بالكثير من المفاتيح التطورية التي كان على المجتمع أن يدخل منها، ولكن تلك الصحوة كانت تقيد الكثير والكثير، فكان لا بد من إحداث التغيير الاجتماعي ومكافحة التطرف وتغيير وسائل الرقابة الاجتماعية، لقد أصبح من المهم تغيير الاعتبارات الصحوية التي كان ينظر إليها كخصوصية مجتمعية بينما هي في حقيقتها وصاية غير مبررة وغير مطلوبة سياسياً ولا اجتماعياً، فبفضل التغيير الاجتماعي تمكنت المرأة السعودية من أن تكون جزءاً فعالاً في بناء هذا المجتمع.

لقد حملت رؤية المملكة 2030 ثلاث قيم مهمة ينظر إليها الجيل الجديد بكل حماس، فقد اختصرت هذه الكلمات ذلك المستقبل بشكل جذاب لكي نصل إلى (مجتمع حيوي، ووطن طموح، واقتصاد مزدهر)، ولكي تتحقق هذه القيم فلا بد من تسهيل الطرقات كلها خاصة تلك التحديات والمخاطر التي تشكل عائقاً فعلياً أمام التطور، لقد خسرنا الكثير من السنوات، وكنا نعاني حقيقة من مراتب متأخرة، ولذلك فإن الجميع مطالب بأن يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 من أجل تقليص تلك الهوة من السنوات.

السعودية اليوم تقدم نفسها للعالم كدولة ذات نموذج إصلاحي تنموي لا ينطوي على نفسه ويغلق محيطه الجغرافي، لأن الهدف أن تكون السعودية بنموذجها التنموي قائداً في المنطقة التي عانت كثيراً من التهميش وعدم الأهمية، السعودية وهي بلاد الحرمين الشريفين وعاصمة القرار العربي والإسلامي وإحدى دول مجموعة العشرين والأهم في تصدير الطاقة عالمياً، تقدم نفسها كوسيط مباشر ليس لتحقيق رؤيتها والاكتفاء بذلك بل بنقل تجربتها الإصلاحية والتنموية إلى الجميع، لأن مستقبل هذه المنطقة لن يتغير بالشعارات، فالأهداف العظيمة بحاجة إلى تضحيات، ومن يرغب بتحقيق التطور والإصلاح عليه القبول بشروطهما بلا تردد.

المستقبل قادم بلا شك ولا بد من مواجهته، فالمستقبل الذي نرى اليوم مؤشراته في السعودية وعلى كل الصعد يوحي بأن قدر السعودية يضعها اليوم لتكون قائداً فعلياً ومحوراً مهماً، وركيزة سياسية وتنموية وإصلاحية وتطورية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، هذه حقيقة وليست أمنيات، وعلى العالم القريب والبعيد القبول بأن السعودية أصبحت أكثر قرباً من صناعة تحول حضاري يخصها ويخص مجتمعها ومحيطها السياسي، فهي تملك الكثير من المقومات، وقادرة على الوصول إلى أهدافها، فالمسار السياسي الذي ترسمه السعودية اليوم لها وللمنطقة يرحب بالجميع دون استثناء، كونها الدولة المؤهلة في المنطقة لنقل المنطقة إلى عالم أكثر استقراراً.