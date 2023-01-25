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تحدث د. سليمان الذييب أستاذ الكتابات العربية القديمة يوم السبت الماضي 21 يناير 2023 في قناة العربية حديث (الحسرة والحرقة) على فصل المتاحف الآثارية عن هيئة التراث ونقلها إلى هيئة مستقلة هي هيئة المتاحف، وقال د سليمان الذييب إن المتاحف هي مسرح (بيت) الاكتشافات الأثري ويجب عودتها إلى مقرها الحقيقي هيئة التراث، ويبقى لهيئة المتاحف متاحف الأنشطة الأخرى مثل تطور السيارات وغيرها من التخصصات العلمية.

حديث د. سليمان الذييب له ما يبرره لأن هيئة التراث هي المعنية والمخولة بعمل الحفائر والمسوحات واستقبال «اللقى» الأثرية، وهذه المعثورات لابد أن يكون لها مقر إقامة وعرض، والمتحف له دور تدريبي وتعليمي لإبراز الحضارات والثقافات القديمة، وتحتاج باستمرار إلى تحديث العرض وابراز القطع، وتقديم الاكتشافات الحديثة والقطع النادرة، وتعزيز المتاحف المحلية والإقليمية والمناطقية «باللقى» الأثرية، وهذا لا يتحصل إلا إذا كانت تتبع هيئة واحدة وضمن المجموعة التي قامت بالتنقيب والمسح.

وحتى نعرف التداخل في المهام والأعمال والأهداف، ونتعرف على نقاط المهام وكذلك التباين في آليات العمل نتعرف على مسؤوليات كل قطاع الذي كان يتشابه في الأهداف والمهام والمسؤوليات.

• أولاً: هيئة التراث:

- تتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه.

- تطوير أنظمة التراث وحفظه.

- اقتراح استراتيجية قطاع التراث، ومتابعة تنفيذها.

- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات.

- تتولى الهيئة دعم تنمية التراث والوعي به وحمايته من الاندثار.

- تشجيع التمويل والاستثمار في مجالاته، واقتراح المعايير والمقاييس بقطاع التراث.

- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.

- تتولى الهيئة مسؤولية إقامة الدورات، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات.

- بناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.

- دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة.

- إنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث.

- إقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية.

- تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.

• ثانياً: هيئة المتاحف:

- تنظيم قطاع هيئة المتاحف، الذي يبرز هوية المنطقة ويستعرض تاريخ المملكة.

- اقتراح استراتيجية للمتاحف وآليات العمل.

- التشجيع على الاستثمار والتمويل في مجال المتاحف؛ لجلب الفرص الوظيفية والسياحية.

- المساهمة في رفع جودة المتاحف عالمياً.

- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المتاحف.

- إقامة البرامج والدورات، واعتماد برامج وجهات مانحة للشهادات المختصة بالتدريب والتأهيل في مجال المتاحف.

- زيادة وعي الجمهور بالمتاحف، لتصبح وجهة لدى العائلات والسياح.

- تمثل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية والمنظمات، والمعارض والمؤتمرات.

- يهدف القطاع إلى إنشاء المتاحف وتطويرها وإدارتها.

- حفظ التراث المادي، وعرضه وتفسيره داخل المتحف، بغرض التثقيف والتعليم والترفيه.