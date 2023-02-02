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فزنا ولا نحتاج منكم أي صوت بعد أن أدانتكم صوركم من زمان...!!



كنا نراكم صوتا وصورة وأنتم تسيؤون للمملكة ويقول حكامنا تجاهلوهم هؤلاء لا يمثلون فلسطين ولا قضيتها العادلة....!!



حكامنا على امتداد الأزمنة والعصور كانوا مع فلسطين أكثر من الفلسطينيين مع أنكم لم تكونوا يوما من الأيام مع المملكة....!!



عدم تصويتكم أفرحنا ولم يغضبنا لأنه كان بمثابة التأكيد على أنكم تقابلون مواقفنا بالجحود وإحساننا بالإساءة....!!



الشرفاء من أهلنا بفلسطين سيظلون محل تقدير لكن بعد هذا الموقف يجب أن يكون لهم موقف إنصافاً لمواقفنا من أولاد محمود عباس وأذناب حماس..!



لا علينا فزنا ووصل عدم تصويت فلسطين لملفنا بيت كل سعودي وهذا الأهم وهل في أهم من أن نعرف جحودكم ونكرانكم....!!



خدمتونا بهذا الموقف غير المستغرب أمام العالم العربي والإسلامي فجلهم اليوم عرفوا حقيقة قضية عادلة في أيد غير أمينة...!



بأي وجه ستقابلون أهلنا في فلسطين الذين وأحدد الشرفاء منهم ربما يستقبلون مندوبكم الذي صوت للسعودية بـ(لا) بما يستحق موقفه وتستاهل سحنته القذرة....!



جميلة هي المواقف يا وطني أياً كانت لأنها تبرز حقيقة من معك ومن ضدك ...



في المنامة كل آسيا صوتت لنا وأولها إيران ورفض فقط التصويت فلسطين وتحفظت تركمانستان وأعتقد أن شهاب الدين مثل أخيه.....!!



الرجوب من يومه دنئ ومكشوف لنا لكنه يمثل صوت حكومته ...!!



لم نكن نشك من أول يوم أعلن فيه استعدادنا لاستضافة آسيا عام (2027) أننا نقدر على الحصول على هذا الشرف بالإجماع لإدراكنا التام أننا جاهزون لأي استضافة حدث مهما كان ..!



الرجوب يبرر وفي تبريره إدانة له كيف تذهب يا باشا إلى اجتماع معني بالتصويت لا أنت ولا مرافقك بل كيف تغادر قبل الإعلان ثم بعد ذلك تقول (ما بعرفش) إذا كنت ما بتعرفش إحنا نعرفك من زمان...!