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هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬العاطفية‭ ‬المؤذية‭ ‬فعندما‭ ‬نسمع‭ ‬مصطلح‭ ‬التلاعب‭ ‬النفسي‭ ‬نفهم‭ ‬منه‭ ‬أنه‭ ‬يحمل‭ ‬معاني‭ ‬وتأثيرا‭ ‬سلبيا‭ ‬على‭ ‬المتلقي‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتلاعب‭ ‬وخداع‭ ‬الآخرين‭. ‬

وهو‭ ‬مصطلح‭ ‬يشرح‭ ‬نفسه،‭ ‬إذ‭ ‬يمارس‭ ‬البعض‭ ‬التلاعب‭ ‬النفسي‭ ‬لتغيير‭ ‬أفكار‭ ‬وسلوك‭ ‬الآخرين،‭ ‬وتكمن‭ ‬خطورته‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬رغبة‭ ‬من‭ ‬الممارس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬غرض‭ ‬شخصي‭ ‬إن‭ ‬صح‭ ‬القول‭ ‬على‭ ‬ضحيته،‭ ‬والنتيجة‭ ‬انه‭ ‬يجعلك‭ ‬تشك‭ ‬في‭ ‬معتقداتك‭ ‬وتصورك‭ ‬للواقع‭. ‬إن‭ ‬التلاعب‭ ‬النفسي‭ ‬يشمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬نتعرض‭ ‬لها‭ ‬جميعًا‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي،‭ ‬فقد‭ ‬يمارسه‭ ‬زملاء‭ ‬العمل‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬طفل‭ ‬على‭ ‬أمه‭ ‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬شيئا‭ ‬بإلحاح‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الشريك،‭ ‬وهو‭ ‬أشد‭ ‬الأنواع‭ ‬قسوة‭. ‬يحدث‭ ‬التلاعب‭ ‬النفسي‭ ‬لأن‭ ‬شخصاً‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭.‬

غالبا‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬التلاعب‭ ‬النفسي‭ ‬بعدة‭ ‬طرق،‭ ‬منها‭ ‬السخرية‭ ‬منك،‭ ‬الاستهزاء‭ ‬بمشاعرك‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬عليك‭ ‬صفات‭ ‬معينة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬الحساسية‮»‬،‭ ‬تحريف‭ ‬الأحداث‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬رأيه‭ ‬واستخدام‭ ‬التهديد‭ ‬والإكراه‭. ‬

إذا‭ ‬كنت‭ ‬تشعر‭ ‬بعد‭ ‬قراءة‭ ‬هذا‭ ‬المقال‭ ‬بأنك‭ ‬أحد‭ ‬ضحايا‭ ‬التلاعب‭ ‬النفسي،‭ ‬فلا‭ ‬تتجاهل‭ ‬هذا‭ ‬الإحساس‭ ‬واطلب‭ ‬المساعدة‭ ‬واستشر‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬يساعدك‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬شكوكك‭ ‬ومخاوفك،‭ ‬وإدراك‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬مررت‭ ‬به،‭ ‬وستتعلم‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬قلقك‭ ‬وشكّك‭ ‬وكيفية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أفكارك‭. ‬

وأرشح‭ ‬تصفح‭ ‬كتاب‭ )‬250‭ ‬تقنية‭ ‬في‭ ‬التلاعب‭ ‬النفسي) ‬لمؤلفته‭ ‬لمى‭ ‬الفياض‭ ‬تحذر‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ -‬كما‭ ‬أسمتها‭- ‬أو‭ ‬طرق‭ ‬التلاعب‭ ‬النفسي‭ ‬لكي‭ ‬نوسع‭ ‬إدراكنا‭ ‬ومفاهيمنا‭ ‬لما‭ ‬يدور‭ ‬حولنا‭ ‬ولحماية‭ ‬أنفسنا‭ ‬من‭ ‬المتلاعبين‭. ‬