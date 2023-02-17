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تابعت خلال الأيام الماضية حالة الجدل التى أثيرت فى وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعى حول الحفل الذى أقيم بأحد مداخل معبد حتشبسوت فى الدير البحرى بالأقصر، وكان الحفل من تنظيم شركة فرنسية تعمل فى مجال الموسيقى، وحضره أكثر من 3000 فرد من كل أنحاء العالم.

وكانت الآراء متباينة حول وجهة نظر ترى أن طبيعة الحفل تتنافى مع رمزية المكان وتاريخه وسط الآثار المصرية المهمة التى يفخر بها كل مصرى.. ووجهة نظر أخرى ترى أن فى هذا نجاحًا كبيرًا للسياحة فى مصر، حيث خرج كثيرٌ من المسؤولين عن السياحة فى مدينة الأقصر ليؤكدوا أن الإشغالات الفندقية وصلت إلى نحو 100% تقريبًا قبل الحفل بأيام، خصوصًا مع تعدد هذه الفعاليات فى أكثر من مكان أثرى.

وبين هذا وذاك، أرى أن القطاع السياحى، ورغم تعافيه النسبى خلال الفترة الماضية، إلا أنه مازال فى حاجة إلى عمل أكثر من أجل الاستفادة الكاملة للدخل القومى فى مصر، وذلك بعد أن تخطينا مطبات صعبة خلال السنوات الماضية، ومنها على سبيل المثال أزمة إغلاق كورونا، فضلًا عن الحرب الروسية - الأوكرانية، إذ إن البلدين هما الأكثر تصديرًا للسياحة فى مصر.. كذلك تخطينا مطبات فى شوارعنا ومطاراتنا، وربما نحاول الآن تخطى أحد أهم المطبات فى هذا القطاع وهو التعامل مع السائح نفسه، لاسيما من الشكاوى التى قدمها سائحون بسبب سوء المعاملة.. وقد قدمت وزارة السياحة والآثار ما يدل على رغبتها فى تجاوز هذا المطب منذ سنوات بإنشاء الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بالمقاصد السياحية والأثرية فى مصر.

وأستطيع القول إن الشكاوى قَلَّت نسبيًا خلال الفترة الماضية، ولا أعرف إن كان ذلك بسبب عمل تلك الإدارة أم بسبب أمر آخر.

تخطينا كذلك سطوة الأفكار المعلبة بفتح المزارات السياحية والأثرية واستضافتها لبعض الفعاليات العالمية، ومنها الحفل الأخير، وهو أمر به الكثير من الذكاء، خاصة فى ظل التنافسية الشديدة بين الدول للحصول على أكبر قدر من حركة السياحة العالمية، ولكن على الجانب الآخر لابد من نظرة أكثر واقعية لطبيعة الفعاليات التى تستضيفها تلك الأماكن والمزارات، بحيث تتناسب وطبيعة المكان.

لم أرَ فى الفيديوهات المنتشرة أى خروج عن النص، ولكن ربما يفتح الحفل الأخير الباب لفعاليات أخرى قد تخرج عن النص ولا تتناسب مع أهمية المكان ولا مع طبيعة المجتمع المصرى.