قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



أثار قرار الرئيس التونسى بطرد الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية من البلاد، وهى ضيفة للاتحاد التونسى للشغل، احتجاجات الأخير ورفضه، فى وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

والحقيقة أن أهمية الاتحاد التونسى للشغل تكمن فى قوة قاعدته الاجتماعية، فقد أيد قرارات الرئيس قيس سعيد فى البداية، واختلف معه حاليا، وهو يمثل رمانة ميزان فى المنظومة السياسية التونسية، فهو ليس نقابة تديرها أجهزة الدولة، وليس شلة ثوريين يتحدثون فى غرف مغلقة عن العمال وهم لا يعرفونهم، لكنه يمثل قوة اجتماعية ونقابية حقيقية وصل عدد أعضائها إلى 600 ألف عضو، ويتحركون فى المؤسسات العمومية والخاصة، وليسوا كيانا وهميا يضم على الورق ملايين الأعضاء.

وقد تأسس الاتحاد التونسى للشغل فى 20 يناير 1946 على يد المناضلين فرحات حشاد ومحمد الفاضل بن عاشور، وله 24 اتحادا جهويا، و19 منظمة قطاعية، و21 نقابة أساسية، وهو عضو فى الاتحاد الدولى لنقابات العمال الحرة، وفى اتحاد النقابات الدولى، ويمتلك صحيفة تسمى الشعب.

وظل الاتحاد التونسى للشغل جزءا من الخبرة الوطنية التونسية المعاصرة، فاصطدم أحيانا مع رؤساء سابقين، مثل الزعيم المؤسس الحبيب بورقيبة، والرئيس الأسبق زين العابدين بن على، وفى نفس الوقت أقام مواءمات معهما ومع السلطة السياسية، حتى بدا نموذجا لنقابة إصلاحية تمد الجسور مع النظم القائمة حتى لو اختلفت معها، كما مثل حجر زاوية رئيسيا فى تفاهمات كثيرة شهدتها البلاد، فكان أحد مكونات رباعى الحوار الوطنى الذى حصل على جائزة نوبل للسلام فى 2015، حيث نجح فى إخراج تونس من أزمتها السياسية عبر الحوار الوطنى والتوصل للمصادقة على دستور 2014 وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

واللافت أن الرئيس قيس سعيد، الذى هاجم مؤخرا الاتحاد التونسى للشغل، تجاهل بيانه الأول عقب قراراته الاستثنائية فى يوليو ٢٠٢١، والذى أيده فيه وقال: «إنّ التدابير الاستثنائية التى اتّخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبية وحلا أخيرا لتعقّد الأزمة التى تمرّ بها البلاد فى غياب أى مؤشّر لحلول أخرى»، وفى نفس الوقت طالب الاتحاد «بتوفير كل الضمانات للحفاظ على المكتسبات المجتمعية وضمان الحقوق والحريات، وفى مقدّمتها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية المتضمّنة فى الدستور وتدعيم المسار الديمقراطى».

وقد حافظ الاتحاد على مدار ما يقرب من عامين على هذا الخط، ولذا لم يكن غريبا أن يعلن أمينه العام، أمس الأول، رفضه لما سماه خطاب الكراهية، وأعلن تمسكه بالحريات العامة والنقابية ورفض أداء الرئيس.

سيبقى الاتحاد التونسى بحكم طبيعته المدنية حليفا لجوهر توجهات الرئيس، إلا أن إصرار الأخير على تجاهل المؤسسات النقابية والسياسية وتر علاقته بحليف قوى مثل اتحاد الشغل، مما سيضعف من قوة الرئيس وفرص نجاحه فى انتخابات العام المقبل.