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«العرض» كان داخل قاعات المؤتمر وخارجها: شباب وشابات سعوديون في كل مكان. السعودي هو المنظم، وهو العالم، وهو المفاجئ. والجميع شباب إلا في صف الضيوف، حيث تظهر الوجوه جعداً، والرؤوس شيباً، أطال الله في أعمار القدوات والصالحين.

أُعطيت جائزة شخصية العام لواحد من هؤلاء، الأستاذ خالد بن حمد المالك. نموذج الرعيل الذي تطورت معه الصحافة السعودية من حرفة صف الأحرف، حرفاً حرفاً، إلى طبع آلاف النسخ في ساعة واحدة. هؤلاء كانوا مجاهدي الحَرف ورواد المحابر. موثوقون، أحبهم الناس واطمأنوا إلى كفاءتهم وإلى ضمائرهم وقلوبهم معاً.

وكان تكريم الزميل جميل الذيابي، رئيس تحرير «عكاظ»، تكريماً للجيل التالي والمجدّين. غير أن كل هذه الأجيال تخوض الآن المراحل الأخيرة من بقائيات الصحافة الورقية. سؤالان طرحهما عليَّ كل من صافحني: «كيف بيروت؟»، و«ماذا عن الصحافة الورقية؟»، والجواب عن السؤال الأول: الخوف عليها من أبنائها، وعن السؤال الثاني: الأمل في أبنائها.

على أن انسحاب الورق لا يعني انسحاب الصحافة، فهو مجرد انتقال من وسيلة أو مادة إلى أخرى. هذا ما حدث للكتاب من قبل. لم يعد مطبوعاً، لكنّ هذا لا يعني اختفاء الفكر والشعر والرواية.

تكريم الزميل الكبير خالد المالك كان يتضمن، أو يضمر شيئاً آخر: جيل يُخلي المواقع لجيل آخر. سُنّة الحياة وشِرْعَة الدنيا. وفي أي حال، كان هو أبرز من خاضوا معركة الدفاع عن المهنة التي صرف فيها نصف قرن من العطاء. وهو من طالب الدولة بعدم التخلي عن دعم هذه المهنة وتركها لغلبة التغيير. الصحافة ليست عالة على البلدان، وإنما وجه من وجوه تاريخها ومستقبلها، ولا يجوز أن تغيب فيما تشرق في البلاد مرحلة غير مسبوقة من ثوابت وزوايا النهضة.

السابق والمستقبل، علامتا المنتدى. الإرث وتطويره. القيم منطلقاً والأفق هدفاً. وقبل كل شيء شجاعة المسعى ومسيرة كبرى تحمل اسم وعنوان ولي العهد الأمير محمد.