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منذ عهد تأسيس الكيان السعودي الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - يرحمه الله - ومرورا بعهود أشباله الميامين وحتى العهد الحاضر الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله - ومحافظة الأحساء تحظى باهتمام بالغ ومشهود من القيادات الرشيدة في هذا الوطن المعطاء تتجلى في سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى سواء تلك التي لها علاقة مباشرة بالشأن الزراعي على اعتبار أن الأحساء ذات مساحات زراعية هائلة أهلتها لإنتاج عدة محاصيل غذائية على رأسها زراعة التمور أو تلك التي لها علاقة بسائر المشروعات الخدمية النوعية، وإزاء هذا الاهتمام البالغ من قيادة البلاد بشؤون هذه المحافظة تم إنشاء هيئة تطوير الأحساء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة.



هذه الهيئة الفاعلة تتمتع بأهمية قصوى لمتابعة مشروعات المحافظة والنظر في المستجدات التي قد تطرأ لتطوير وتحديث كافة التطلعات المنشودة للارتقاء بمستويات تلك المشروعات ومتابعة تنفيذها، وقد ثمن سمو رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة الأحساء قبل أيام أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الهيئة الأخير الدعم الكبير والاهتمام الملحوظ من قبل القيادة الرشيدة لأعمال الهيئة وتوجهاتها الحميدة من أجل تطوير تلك المحافظة والرقي بمشروعاتها العديدة إلى أرفع المستويات، وكان ولا يزال لهذه الهيئة دورها الفاعل لتطوير محافظة الأحساء بكافة مدنها للنهوض بمرافقها من جانب ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من جانب آخر، فالهيئة من هذا المنطلق ماضية قدما في استعراض كافة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ودراسة الخطط والبرامج المستقبلية المرسومة وما يستجد من الأمور ذات العلاقة بتطوير المحافظة ورقيها.