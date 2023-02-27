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كان القرن الثامن عشر الممتد من عام 1701 إلى عام 1800 الميلادي، والذي شهد تأسيس الدولة السعودية في الربع الأول من القرن الثامن عشر 1727م، فقد كان غنيًا بالأحداث التي غيرت تاريخ العالم منها: استقلال أمريكا، وقيام الثورة الفرنسية، المواجهات الثلاث ما بين روسية والدولة الصفوية في فارس، والدولة العثمانية، كذلك الاحتلال الفرنسي لمصر، حيث رسمت هذه الأحداث مساراً جديداً لتاريخ العالم والمنطقة، فكان العالم عشية قيام دولتنا السعودية يعيش في ظرف دقيق وصعب لوجود إمبراطوريات ممسكة بالمسار السياسي والعسكري، جاء جانب من تسلسلها على النحو التالي:

- عام 1722 اندلعت الحرب الروسية الصفوية (الدولة الصفوية 1501 - 1736) في إيران شرقي الخليج العربي والجزيرة العربية لتوسيع النفوذ الروسي في بحر قزوين ومنع الدولة العثمانية من تحقيق مكاسب في المنطقة على حساب الدولة الصفوية الضعيفة، حيث انتهت الحرب بهزيمة الصفويين وتنازلهم عن الكثير من أراضيهم في القوقاز شمال بلاد فارس لروسيا.

- عام 1727 تأسيس الدولة السعودية بقيادة الإمام محمد بن سعود على معظم أقاليم الجزيرة العربية وسواحل البحر الأحمر والخليج العربي، الدولة السعودية الأولى عرفت أوسع اتساع لها.

- عام 1730 اتجه العثمانيون لتعويض ما خسروه في أوروبا شرقاً نحو الدولة الصفوية فاحتلوا أرمينيا وجورجيا.

- عام 1739 اندلعت الحرب بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية فتمكن العثمانيون من وقف تقدم الروس في إقليم البغدان حالياً مولدوفا، كما أوقفوا تقدم النمسا في البوسنة والصرب والأفلاق من إقليم رومانيا.

- عام 1775 اندلعت حرب الاستقلال الأمريكية بين بريطانيا العظمي وأمريكا، وعام 1776 قاد جورج واشنطن بدعم من الجيش الفرنسي حرب الاستقلال الأمريكية وأعلن استقلالها، فأصدرت أمريكا إعلان الاستقلال عام 1776، عن بريطانيا العظمى وتشكيل حكومة اتحادية.

عاشت الثورة الفرنسية حالة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في فرنسا استمرت من 1789 حتى 1799، وكانت لها تأثيرات عميقة على أوروبا والشرق الأوسط والعالم العربي، انتهت بتصدير الأزمة من خلال الاستعمار عبر التوسع للإمبراطورية الفرنسية، التي غيرت بشكل عميق مسار التاريخ الحديث، فقد أطلقت الثورة من خلال حروب الثورة الفرنسية صراعات عالمية مسلحة امتدت إلى الشرق الأوسط، وعام 1792 تحالفت دول أوروبا ضد الثورة الفرنسية.

- 1798 احتل القائد الفرنسي نابليون بونابرت مصر بعد هزيمة الدولة المملوكية، واحتلال مصر أدى إلى انهيار الصداقة الفرنسية العثمانية.

أذن تأسيس الدولة السعودية مرت عبر هذا الصراع الدولي بين الإمبراطوريات التي كان تدور أحداثها قرب الجزيرة العربية ومياهها الوطنية والإقليمية وبخاصة البحر الأحمر والخليج العربي.