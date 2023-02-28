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"أبو قرون تغذى بالشمطري" شطر من قصيدة للشاعر الراحل سليمان بن ناصر آل شريم (توفي سنة 1363) رحمه الله، أخذت صيتا كبيرا هذه القصيدة (كريم يا بارق) بعد أن تغنى بها الفنان محمد عبده، المجدد الثقافي للتراث السعودي بجميع مناطقه الجغرافية، الشمطري وهو نوع من الأعشاب اشتهر بعنايته بالشعر عند أجدادنا، فكانت هذه اللفظة مفتاحا لنوعيه من الأغاني الرومانسية المرتبطة بماضينا الجميل.

أستطيع أن أجزم أن لدينا كنزا غنائيا ثقافيا غنيا جدا ومبهرا بكلماته وألحانه وأدائه، لذلك ونحن في غمرة أفراحنا ونشوتنا بذكر تأسيس الدولة السعودية الأولى، نستطيع أن نجمع أكبر إرث ثقافي غنائي يمتزج بالحياة التي عاشها أجدادنا وأعطت نوعا من العذوبة الفنية الراقية، رغم صعوبة الأجواء والطبيعة وأحيانا الأحوال المادية.

تستطيع أن تستوعب الخيال بقصائد تم غناؤها بأجواء وطبيعة غنية مليئة بأنواع الزهور وبمختلف أنواع الطيور والأمطار والثلوج، ولكن لك أن تتخيل عمق التجربة للإنسان السعودي، منذ أكثر من ثلاثة قرون من الزمن، لدينا مكنون غنائي مميز جدا، تستطيع أن تعيد جمالياته، وهذا الجمال ليس مرتبطا بمنطقة معينة، وإنما هو مزيج تراثي ثقافي أكثر من غني على امتداد مناطق مملكتنا.

أتحدث عن المفردات الجميلة في أشهر القصائد التي تم غناؤها، والحقيقة أن الفنان محمد عبده الذي جدد بهويته الفنية، ولم يرتبط بالأغنية الحجازية الجميلة التي كانت منتشرة بصورة أكبر ببلادنا، بحكم وجود شعراء وبيئة فنية مختلفة، نجده بالفعل استطاع أن ينجح بالأغنية النجدية والجنوبية بصورة جعلته يتقنها ويتقبلها من عاش أجواء هذه القصائد بكل ما تحمله من معان ومفردات فارهة جدا وتحتاج لرصد وجمع وإعادة حفظ لها.

لدينا طفرة ثقافية على مستوى الأغنية التراثية السعودية، لدينا رواد في الوسطى والغربية والجنوبية والشمالية، والشرقية، لدينا كنز ثقافي نحتاج إلى إعادة الاهتمام به، وليكون تحت مظلة أغاني "التأسيس، فالأمر ليس فعاليات تراثية وأزياء فقط، وإنما حالات من العذوبة في الغزل والحب والولاء والوصف الفائق، لإنسان عاش بطبيعة صحراوية وصعبة ظروفها بكثير من الأحيان، ورغم ذلك أظهر لنا جماليات مختلفة لها وباقية إلى يومنا هذا، "الشمطري" وغيرها من المفردات القديمة كانت حاضرة بقصائدنا وخاصة المغناة، لذلك من المهم أن تكون هذه الجماليات مرتبطة بواقعنا كما كانت بالزمن الجميل.