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• سألني ذات يوم صديقي: لماذا توغل في مدح الهلال؟ فقلت: هو إنصاف وليس إيغالاً في المدح.

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• ولا أظن أن الهلال بحاجة إلى ثنائي أو إنصافي بقدر ما نحتاج أن نتعاطى مع مكتسباتنا الوطنية بعقل راجح وكلمة واعية، وهكذا أفعل.



• حبي للأهلي شيء واحترامي لعملي الإعلامي شيء آخر، ومن يعرفني يدرك ماذا أعني.



• كون غيري يرى عكس ما أرى فهذا يخصه ولا يخصني، فكل يحكمه عقله، وربما أكون مخطئاً، أقول ربما.



(2)



• جاهل من يعتقد في العصر التنويري بأن هناك من يفرض تعصبه على جيل نهم يعرف ما هي الإضافة التي يحققها من متابعة هذا أو ذاك.



• تُهنا مع إعلام فيه جهل وتجهيل، وفيه من التجاوزات ما يجعلني أسأل: وماذا بعد؟



(3)



7 أهداف هلالية في مرمى الدحيل، وقبلها 3 في مرمى شباب الأهلي الإماراتي، والأول متصدر الدوري القطري، والثاني متصدر الدوري الإماراتي، أليس في هذا ملمح فني يعطينا تأكيداً أن الفروقات باتت كبيرة بيننا وبين أهلنا في الخليج؟



(4)



• يقول أحدهم، لا فض فوه، في محاولة للتذاكي على المتلقي: «اللي يقولوا إن بطولة آسيا ضعيفة أين أنديتكم الاتحاد والنصر والأهلي من تحقيقها؟».



«أقول لهذا المتذاكي: لا تضع الكبير الاتحادي الذي حقق دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين مع النصر والأهلي اللذين لم يعرفا طعم هذه البطولة».



‏هكذا غرد الزميل جمال عارف دون أن يبين من يقصد؟



• ومضة:



• أخبرني بأنه يحبني مرات عديدة، لكن كل ما كان يفعله يجعلني في حالة شك مستمر، أتساءل كيف بإمكانك أن تحب أحدهم بينما تلقي به في الجحيم ولا تبالي.