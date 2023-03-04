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كان حلماً عصيّاً، فأصبح حقيقةً سهلةَ التنفيذ، وكان أملاً صعباً، فإذا به يكون واقعاً مُتجذِّراً على الأرض، وكما هو طويق بقوته وصلابته، هي المملكة، هو محمد بن سلمان الذي أخذ التوجيه من الملك وأنجز ما أصبح حديث الناس هنا وفي الخارج.

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العمل بدأ بحلم وانتهى بحقيقة، فشاهدنا وشاهد العالم معنا قوة الإرادة, والتصميم, والعزم والحزم، وفق رؤية وتخطيط، فإذا بالمملكة تتغير إلى الأجمل والأحسن، وبسرعة لا مثيل لها في التاريخ، وبأفكار خلاقة لم يعتد عليها الإنسان.

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ما يجري في المملكة مثيرٌ للإعجاب، مُلفتٌ للانتباه، فيه عُمقٌ في التفكير، وطموحٌ نحو الأفق البعيد، والإصرار على بلوغ الأهداف الجميلة، دون تراخٍ، أو انكفاءٍ على الماضي إلا بقدر ما يساعد على التحديث الذي يجري، والتغيير الذي يتم.

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وما نتحدث عنه معالمه واضحة، والكلام فيه وإن طال لا يعبر عنه التعبير الذي يناسبه، والحديث وإن تُوُسِّعَ فيه، فالذي يجري لا تُسعفني الكلمات في وصفه، ولا يبلغ ما يُكتب عنه من آخرين ما وصلت إليه الإنجازات الكبيرة والعظيمة في هذه البلاد.

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فقد تحولت الرياض وجميع مناطق المملكة إلى ورش عمل، وإلى استقطاب للمؤتمرات والاجتماعات الدولية، وإلى نظر العالم إلى المملكة على أنها صانعة قرار دولي، ومصدر سلام للعالم، فجاء تقدير العالم لدورها في هذا الشأن.

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فبعد إقرار الاحتفال بيوم التأسيس، ها هي المملكة تختار يوماً سنوياً للاحتفال بالعَلَمِ، ليضاف هذان القراران الملكيّان إلى مجمل خطوات الحفاظ على تاريخ المملكة, وتراثها, ومنجزاتها منذ قيام الدولة السعودية الأولى, ثم الثانية, فدولة التوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

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تذكروا ما يجري من عمل في الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، والقدية، وتحويل الرياض لتكون اسماً على مسمى بزيادة الرقعة الخضراء والمساحة المخصصة للأشجار في الشوارع والميادين، وهناك حديقة الملك سلمان، ومطار الملك سلمان، وشارع الأمير محمد بن سلمان، و(الداون تاون)، والقائمة تطول عند الحديث عن تحسين وتجميل درة العواصم مدينة الرياض.

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في جدة هناك جزر البحر الأحمر التي يتم تطويرها الآن لتكون متنفساً بحرياً للناس، وجدة التاريخية التي ترسم معالم الأشكال الأثرية التاريخية، وفي العلا حيث مصدر إلهام لمن يريد أن يتعرف على جانب من التراث السعودي التاريخي المميز، ونيوم وذا لاين وما أدراك ما نيوم وذي لاين، فالقائمة طويلة، والإنجازات تتسارع، والخطوات الجسورة في تتابع لا يتوقف.

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وفي شأن آخر تم تحديث الأنظمة، وإعطاء الشباب فرص العمل المتقدمة، ومُكِّنَتْ المرأةُ من أن تمارس حقوقها، والاهتمام بالثقافة, والرياضة, والترفيه والسياحة، ألم أقل لكم إن الحلم تحوّل إلى حقيقة، وأن هذه الحقيقة مشاهدة على الأرض، أكثر مما هي بالكلام، أو بالسماع، أو بالوصف الذي لا يصور المشهد الجميل كما هو في جماله وجاذبيته وحقيقته.