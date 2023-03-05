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لا جديد نقدمه لجنابكم في شأن الأستاذ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزازة الليثي الكناني، الذي من البصرة. والذي لقب بالجاحظ لجحوظ عينيه، ونتوء خديه، وبشاعة وجهه. الجديد الوحيد أن البصرة لم تثنِ به حتى الآن في النثر، وأن العصر العباسي ضن بمثيل له، حتى إذا ما توالت العصور، وتوالى العلماء والفصحاء، وأهل الغزارة في البحث والنقد والأخذ والرد، ظل أبو عثمان طليعة من سبقوه ومن لحقوه ومن حاولوا تقليده.

كانت أمه تريد له أن يجلي فيبيع السمك والخبز لكي تخرج العائلة من فقرها، وكان يكره أي شيء سوى القراءة والكتابة، ويكتري في الليل دكاكين الوراقين طالباً المزيد من المعارف في كل ما يخطر للعقل من مغارف. وذات مرة غضبت الأم الجائعة وجاءت له بصدر كبير عليه كراريس وقالت له: «تفضل، هذا هو عشاؤك اليوم».

والحمد لله أنه سمع كلامها. وظلت الكراريس طعامه وغذاءه طوال تسعين عاماً. فلم يترك أمراً فيما يُقرأ، ولا ترك موضوعاً فيما يُكتب. وقد عوض عن الوجه الثقيل بخفة الروح وطيب الحضور. وأكثرَ من الكتابة حتى ضاع من آثاره الكثير، ولم يبق للدارسين والمعجبين والمستمتعين سوى التحف المعروفة والكنوز المرصوفة مثل «البيان والتبيين» و«البخلاء» و«الحيوان».

ولم يكتف بن بحر بن فزازة بأبحاثه في علم الكلام، بل أجرى الاختبارات العلمية بنفسه على سلوك الحيوان كالضب والنمل والزحافات، سامحه الله في بعضها. وقد أحب منها ما حب وكره ما كره. وكان الديك عدوه الأول. فهو كائن متعجرف مختال بلا عواطف، أو ذاكرة، أو وفاء. يتمشى ويتعشى بين الدجاجات، ثم ينسى تماماً أين تعشى، وأين تمشى، وأين صاح، ظاناً أن الفجر لن يطلع دون صياحه، فيما صاحبتنا الدجاجة، التي تتعب وتبيض، لها عدة مسميات، هي نفسها في الفصحى، وفي عامية القرى، مثل القرق والقوقأة والنقنقة. وكثرت أوصافها لكثرة خيراتها. والقرقة تبيض وتربض وتقاقي صيصاناً جميلة لها ألوان.