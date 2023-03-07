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أثناء بحثنا عن طرق الاحتفاظ بوزن صحي وفي سبيل تطبيق الحميات الغذائية التي ينصح بها المختصون، نلجأ إلى البحث عن بديل للسكر الطبيعي الذي نستخدمه بشكل يومي في المشروبات وصناعة الحلويات.
وبالطبع نعتقد أن الحل يكون في بدائل السكر الصناعية والتي يروج لها على أساس انها بديل آمن وأقل ضررًا.
ولكن مع الدراسات والأبحاث المستمرة كشفت دراسة طبية جديدة أجرتها كليفلاند كلينيك، ونشرتها الأسبوع الماضي مجلة (نيتشر ميديسن) ارتباط المحلي الصناعي (اريثريتول) بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
أجريت الدراسة على 4000 شخص ووجدوا أن إضافة اريثريتول إلى الدم بشكل عام أو إلى الصفائح الدموية معًا لوقف النزيف تؤدي إلى تخثر الدم وجعل الصفائح الدموية أكثر نشاطا في تشكيل جلطة.
للعلم مادة اريثريتول هي بدائل صناعية منتشرة بشكل كبير في المواد الغذائية المنخفضة السعرات الحرارية، والكربوهيدرات المنخفضة والمنتجات المعتمدة في حمية الكيتو.
ينتج جسم الإنسان كميات منخفضة من اريثريتول بشكل طبيعي، لذلك فإن أي كمية إضافية منه يمكن أن تتراكم في الجسم وتسبب مشاكل صحية.
لذلك وجب الحرص -بل الأفضل- تجنب استخدام المحليات الصناعية ومحاولة التعود على تذوق المشروبات بدون سكر، لمن يرغب في اتباع حمية غذائية معينة فيبتعد عن السكر وليس ضروريا أن يكون هناك بديل، لأن مذاق السكر والملح مسألة تعود وتقليصهما تدريجيا إلى حد الاستغناء عنهما أمر ليس صعبا مع الوقت.
وبالنسبة إلى بدائل الحلويات تتوافر أنواع متعددة من الفواكه الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة وفي نفس الوقت سعراتها الحرارية مقبولة في الأنظمة الصحية.
دائما يمدنا العلم والعلماء بالجديد والتطورات الطبية، فاحرص عزيزي القارئ على صحتك.
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