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أثناء‭ ‬بحثنا‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بوزن‭ ‬صحي‭ ‬وفي‭ ‬سبيل‭ ‬تطبيق‭ ‬الحميات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬ينصح‭ ‬بها‭ ‬المختصون،‭ ‬نلجأ‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬للسكر‭ ‬الطبيعي‭ ‬الذي‭ ‬نستخدمه‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬المشروبات‭ ‬وصناعة‭ ‬الحلويات‭. ‬

وبالطبع‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬بدائل‭ ‬السكر‭ ‬الصناعية‭ ‬والتي‭ ‬يروج‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬انها‭ ‬بديل‭ ‬آمن‭ ‬وأقل‭ ‬ضررًا‭.‬

ولكن‭ ‬مع‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬المستمرة‭ ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬جديدة‭ ‬أجرتها‭ ‬كليفلاند‭ ‬كلينيك،‭ ‬ونشرتها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مجلة‭ (‬نيتشر‭ ‬ميديسن‭) ‬ارتباط‭ ‬المحلي‭ ‬الصناعي‭ (‬اريثريتول‭) ‬بزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوبات‭ ‬القلبية‭ ‬والسكتات‭ ‬الدماغية‭.‬

أجريت‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬4000‭ ‬شخص‭ ‬ووجدوا‭ ‬أن‭ ‬إضافة‭ ‬اريثريتول‭ ‬إلى‭ ‬الدم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬الصفائح‭ ‬الدموية‭ ‬معًا‭ ‬لوقف‭ ‬النزيف‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تخثر‭ ‬الدم‭ ‬وجعل‭ ‬الصفائح‭ ‬الدموية‭ ‬أكثر‭ ‬نشاطا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬جلطة‭.‬

للعلم‭ ‬مادة‭ ‬اريثريتول‭ ‬هي‭ ‬بدائل‭ ‬صناعية‭ ‬منتشرة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المنخفضة‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية،‭ ‬والكربوهيدرات‭ ‬المنخفضة‭ ‬والمنتجات‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬حمية‭ ‬الكيتو‭.‬

ينتج‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬كميات‭ ‬منخفضة‭ ‬من‭ ‬اريثريتول‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬كمية‭ ‬إضافية‭ ‬منه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتراكم‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬وتسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭. ‬

لذلك‭ ‬وجب‭ ‬الحرص‭ -‬بل‭ ‬الأفضل‭- ‬تجنب‭ ‬استخدام‭ ‬المحليات‭ ‬الصناعية‭ ‬ومحاولة‭ ‬التعود‭ ‬على‭ ‬تذوق‭ ‬المشروبات‭ ‬بدون‭ ‬سكر،‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬حمية‭ ‬غذائية‭ ‬معينة‭ ‬فيبتعد‭ ‬عن‭ ‬السكر‭ ‬وليس‭ ‬ضروريا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬بديل،‭ ‬لأن‭ ‬مذاق‭ ‬السكر‭ ‬والملح‭ ‬مسألة‭ ‬تعود‭ ‬وتقليصهما‭ ‬تدريجيا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنهما‭ ‬أمر‭ ‬ليس‭ ‬صعبا‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بدائل‭ ‬الحلويات‭ ‬تتوافر‭ ‬أنواع‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬الفواكه‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬تمد‭ ‬الجسم‭ ‬بالطاقة‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬سعراتها‭ ‬الحرارية‭ ‬مقبولة‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الصحية‭.‬

دائما‭ ‬يمدنا‭ ‬العلم‭ ‬والعلماء‭ ‬بالجديد‭ ‬والتطورات‭ ‬الطبية،‭ ‬فاحرص‭ ‬عزيزي‭ ‬القارئ‭ ‬على‭ ‬صحتك‭.‬

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