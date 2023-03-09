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نال مقال «تمديد خدمة سيارة» تفاعلاً كبيراً لأنه لامس مشاعر الكثيرين تجاه ارتفاع أسعار السيارات التي بات بعضها يوازي سعر شقة سكنية أو فلة صغيرة، وكيف يجد المرء نفسه في حيرة من إنفاق الأموال الطائلة في سيارة سيتغير موديلها وتفقد قيمتها خلال سنوات قليلة معدودة!



لكن بعض الأصدقاء نبهوني إلى أمر أكثر هدراً وهو حفلات الزواج الكبيرة، فالسيارة تفقد ثمنها على مدى سنوات وإن قصرت لكن ما ينفق على حفلات الزواج من مئات الألوف وربما الملايين يتبخر في ليلة واحدة فقط!



وهو أمر مزعج فعلاً، فما تتكلفه بعض الأسر في حفلات زواج أبنائها وبناتها يكفي لشراء منزل الزوجية أو استثماره في تأمين مستقبل آمن للأبناء!



ولائم حفلات الزواج للرجال تكلفتها غالباً مقبولة لاقتصارها على تقديم وجبة العشاء، لكن حفلات النساء مكلفة بسبب المبالغة في تكاليف الديكورات والهدايا وتنوع الشكولاته وإنتاج أغاني الزفة الخاصة والاتفاق مع المطربات الشهيرات والفرق الغنائية، وكل هذا يستهلك خلال ساعات قليلة وغالباً ينساه المعازيم مساء اليوم التالي، هذا إذا سلم من «الحش» والانتقادات ما صح منها وما بطل!



والطامة الكبرى إذا لم يوفق العروسان وانفصلا بالطلاق بعد كل هذه النفقات والتكاليف وبدلاً من «تخليف» الصبيان والبنات يخلّفان الحسرة والأسى!



وربما كنت أتناول هنا من يتحمّلون فوق طاقتهم في تحمّل هذه التكاليف، أما من وهبهم الله الثروات فلا أعفيهم من عتب، فالحكمة في إنفاق الأموال من تمام حسن التدبر وإظهار الشكر على النعم وعدم زوالها!