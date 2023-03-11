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أوضح مصدر أن امرأة كويتية استقدمت عاملة من أوغندا لتعمل لديها في المنزل، وبعد سنة لاحظت المواطنة أن العاملة يبدو عليها نشاط غريب ولديها تفاحة آدم، كما أنها مفتولة العضلات وتستطيع حمل (خيشة العيش) بيد واحدة، وأضاف بحسب صحيفة (الأنباء) الكويتية أن الشك بدأ ينتاب صاحبة المنزل تجاه العاملة، فحاولت الاختلاء بها لفحصها، لكن العاملة لم تسمح ورفضت، فأخبرت المواطنة زوجها بذلك، فقال لها الزوج: اتركي لي ذلك، أنا الذي سوف أفحصها رغم أنفها، فرفضت الزوجة قائلة: يا سلام ولو أن شكوكنا كانت خاطئة وثبت أنها امرأة، كيف يحق لك أن تتلمسها؟!، اتركني أنا أفحصها، ورفض الزوج خوفاً من أن تكون العاملة هي رجل فعلاً - ووصل الحوار بينهما للتلاسن أمام رجال الأمن - الذين خوفاً منهم أن تصل الأمور بين الزوجين إلى الاشتباك بالأيادي - تدخلوا هم وكشفوا على الرجل ووجدوه ذكراً - وكفى الله المؤمنين من الأزواج (شر الغيرة وشر القتال).

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يعتزم رجل الأعمال الأميركي برايان جونسون (45 عاماً) تقليص عمره البيولوجي إلى 18 عاماً من خلال برنامج أطلقه أطباء بقيمة مليوني دولار سنوياً، يفتح الباب أمام بحوث العمر، والأطباء نجحوا حتى الآن في تقليص عمر قلبه إلى (37) عاماً، وجلده إلى شاب بعمر (28) عاماً ورئته لشاب بعمر (18).

ويقول رئيس الفريق الطبي: هذه هي البداية، وسوف يأتي اليوم الذي لا تستطيع أن تفرّق فيه (شكلاً وموضوعاً)، بين رجل في 70 من عمره، وفتى في 18 من عمره (!!) - راحت علينا قبل أن يأتينا ذلك اليوم - ولكن تدرون: يا شين منظر (الشايب العايب المراهق)!!

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في يوم الأربعاء، الأول من شهر فبراير (شباط) الماضي، لعام 2023، وأيامه 28 يوماً هي أيام موزعة بطريقة غريبة لا تتكرر إلاّ كل (823) سنة، وهي كالتالي:

(4) أيام سبت، (4) أيام أحد، (4) أيام اثنين، (4) أيام ثلاثاء، (4) أيام أربعاء، (4) أيام خميس، (4) أيام جمعة!!

ولم تأتِ على هذا الترتيب إلاّ عام (1200)، وسوف تتكرر على هذه الشاكلة نفسها عام (2846)، وسوف تمضي على هذا المنوال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ومن أراد أن يراهنني فلا مانع عندي، لأنني متأكد من فوزي بالرهان، وساعتها سوف أحثو فمه (بالتراب) – آسف، أقصد (بالحلاوة).

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قاتلك الله أيها (الشريف الرضي)، عندما سبقتني وقلت:

أنت النعيم لقلبي والعذاب له

فما أمرك في قلبي وأحلاك