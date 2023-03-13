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جاء يوم الـ11 من مارس هذا العام "2023" يوماً مختلفاً في أيام المملكة العربية السعودية وفي حياة السعوديين وفي تاريخها الممتد والعظيم، فقد صدر الأمر الملكي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً مخصصاً للعلم السعودي باسم "يوم العلم" وليضاف إلى الأيام الوطنية التي يحتفل بها الجميع، وهي اليوم الوطني الموافق 23 سبتمبر، ويوم التأسيس الموافق 22 فبراير، وليكون يوم العلم هو ثالث أيامنا الوطنية التي يجب أن نتذكرها ونهتم بها ونحتفل خلالها، حيث نستذكر قصة وطنية كبرى وعظيمة امتدت على مدى ثلاث مئة سنة من المجد والعز.. من الفخر والانتماء.. من الاتحاد والوحدة الوطنية التي قادت الوطن إلى هذا المجد المستمر والمتجدد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.

مر العلم السعودي بتاريخ طويل وعظيم منذ تأسيس الدولة السعودية، وهو يجسد مفهوم الدولة ويعبر عن الوحدة الوطنية التي نستشعر جميعنا مدى قوتها ومتانتها وصلابتها، ويأتي قوامها في معانٍ عميقة ومشاعر صادقة وقيم ثابتة، وما نحن عليه من إنجازات ونجاحات إلا نتاج حقيقي لكل ذلك، وفخر نباهي به الأمم القوية والعريقة، هو نتاج حقيقي توارثه الأبناء من الآباء والأجداد ويمتد للأجيال القادمة - بإذن الله -، مشاعر حقيقية جاءت من وطن عظيم لقيادة قوية لشعب وفي، عرفوا جميعهم من البدايات أن القوة هنا والمجد هنا والعز هنا في ظل وطن قوي وعزيز ومجيد.

أثبتت الأحداث جميعها في مواقفها أن المملكة بكل قبائلها ومناطقها وأطيافها المختلفة تلتقي وتتفق وتجتمع على راية التوحيد الخفاقة التي لا تنحني ولا تنكسر ولا تنكس، يعتز أبناؤها بتميزها وإفرادها وتفردها بميزاتها وتميزها والتي لا تشبهها راية على امتداد الرايات في كل دول العالم، وأن الشتات لا يجلب إلا الضعف، وأن الفرقة لا تجلب إلا الفقر والحاجة والسواد، وأن اخضرار الأيام والأوطان يأتي من الراية الخضراء المرفرفة في أعالي السماء وفي القمم.

تمر أيام العام تختلف أو تتشابه وتبقى الأيام الوطنية الثابتة تلك التي تمتد قوتها من جذور راسخة في أعماق الأرض وتعلو على امتداد السماء، وتثبت ثبات الانتماء الوطني الذي يجب أن نعلمه وندرسه ونقوله لكل الأجيال القادمة من أجل وطن كبير يبقى ما بقت الوحدة الوطنية الراسخة في القلوب والعقول والأرواح.. تبقى بكل ثبات وقوة مع الإخلاص والاتحاد.. مع الاعتزاز والعزة.. مع المستقبل الزاهر الذي يجتمع فيه القائد مع الأبناء في مسيرة البناء من أجل البقاء القوي لنا جميعاً في وطن العز والاعتزاز المملكة العربية السعودية.