قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



لم تشهد القضية الفلسطينية استخفافاً بها كما تشهده اليوم، ولم يتعرض الشعب الفلسطيني إلى الإذلال والقهر كما يحدث الآن، وما زالت إسرائيل تمارس الخداع للالتفاف على كل ما للفلسطينيين من حقوق، سواء ما أقرته الشرعية الدولية، أو ما تم الاتفاق عليه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية الولايات المتحدة غير المحايدة.

كل ما تمّ الاتفاق عليه على ما فيه من ظلم للفلسطينيين، وإجبارهم على التنازل عن كثير من حقوقهم المشروعة لم تلتزم به إسرائيل، ولم تتدخل الولايات المتحدة لإجبار الجانب الإسرائيلي بحكم أنها الراعية للاتفاقيات على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، أو على الأقل تنسحب من هذه الرعاية المشبوهة لتؤول إلى دول أخرى تكون - ربما - أقرب إلى إنصاف الجانب الفلسطيني وفق اتفاق أوسلو الذي وافقت عليه إسرائيل.

إسرائيل لا تريد صلحاً مع الفلسطينيين، تريد فقط ابتلاع كل الأراضي الفلسطينية، وتهويدها، وجعلها دولة صهيونية عاصمتها الأبدية القدس كاملة وغير منقوصة، ولا مكان فيها لفلسطيني، ومنع المصلين والعاكفين من حقهم في ممارسة شعائرهم وتعبدهم في المسجد الأقصى حتى ولو كان في شهر رمضان كما حدث أمس وأول أمس

لقد طُرد الفلسطينيون من المسجد الأقصى باستخدام السلاح، ومُنعوا من استكمال صلواتهم، وسُمح لنقل اقتحامهم للمسجد نقلاً حياً ومباشراً عبر قنوات التلفزة استخفافاً بالعالم، وتحدياً لمن يرفع صوته داعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهكذا تدار المؤامرة ضد هذا الشعب الأعزل، ويمنع من حقه في ممارسة حياته الطبيعية حتى ولو كان تحت سيطرة هذا الاحتلال البغيض.

لقد تحررت كل دول العالم صغيرها وكبيرها من الاستعمار، إلا فلسطين فلا زالت ترزح تحت نَيْرِ الاستعمار الإسرائيلي، مكبلة بالدعم الأمريكي والأوروبي للمستعمر الغاصب، الذي يمنع عن الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، حتى ولو كان ذلك في حدود ما قبل حرب 1967م.

مؤامرة كبرى، تمر، ولا من صوت حر يندد بها، إلا قلة من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بينما تختفي دول المليار مسلم عن الدفاع عن قدسها، وأشقائها الفلسطينيين، في قبول للهزيمة المذلة لهم باستباحة أحد أشرف البقاع الإسلامية وهو المسجد الأقصى في فلسطين.

إنه لعار أن يستسلم العالم أمام جبروت الإسرائيليين الطغاة، ويقبل تدنيس المسجد الأقصى، واعتداء الصهاينة على المصلين، ويفرغ من السُّجَّدِ الرُّكَّعِ والعاكفين بمثل ما رأيناه عبر النقل المباشر لاقتحام القوات الإسرائيلية المدججة بالسلاح للحرم الشريف.

إنَّ عملاً جباناً كهذا سوف يتكرر، فإسرائيل لديها الضوء الأخضر بأنها خارج الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وهناك من الدول من يتفهم سلوكها المشين، ويرى أن له ما يبرره، وهو - بالتأكيد- جزء من مؤامرة كبرى، وإن لم يفصح عن كل تفاصيلها.

على أن الخلاف الفلسطيني، وتنازع السلطة بين فريقين، هو جزء من أسباب هذا التمادي في العدوان الإسرائيلي، ولو كانت فلسطين تحت إدارة حكومة واحدة، وكان الشعب الفلسطيني على قلب رجل واحد، وابتعد عن المساجلات مع هذه الدولة وضد الأخرى، وانصرف إلى ما يعزز قوته وحقه في الوجود بدولة مستقلة وعاصمتها القدس لما رأينا ما رأيناه من قيام إسرائيل بتذويب هذا الحق، سواء بتهويد الأراضي الفلسطينية، أو زيادة البؤر الاستيطانية، فضلاً عن تهجير الفلسطينيين من بيوتهم، وإحلال اليهود بها، وإنكار العدو لحقوق الفلسطينيين حتى ولو كان في نطاق ما تم الاتفاق عليه في أوسلو وإن كان منقوصاً مما كان للفلسطينيين من حقوق.