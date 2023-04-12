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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ في زيارته الرسمية الأخيرة، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك العلاقات بين بكين وأوروبا بمناسبة مرافقة السيدة أورسولا فوندر لاين رئيسة الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه الزيارة لم تخرج عما هو متوقع إلا أن ختامها وداخل الطائرة الرئاسية الفرنسية أدلى ماكرون بتصريحات صحفية كانت كافية لتفجير الجدل في باريس وعواصم القرار الدولي. في الإطار العام لم يقل الرئيس الفرنسي شيئاً جديداً بالنسبة للمتابعين للسياسة الفرنسية ولكن المفاجأة في اللغة المباشرة التي استخدمها ماكرون. الرئيس يتحدث عن الحكم الذاتي الأوروبي الإستراتيجي بعيداً عن الهيمنة الأمريكية، وهنا دعا إلى التقليل من الاعتماد على الدولار، وأن لا تأخذ الدول الأوروبية موقفاً منحازاً في إطار الصراع الأمريكي - الصيني. تهكم أحد الأصدقاء الفرنسيين عندما قال لي: ذهب ماكرون لتغيير وجهة نظر الصين حول روسيا وحربها في أوكرانيا، فعاد وهو يتبنى رؤية الصين حول التصدي للهيمنة الأمريكية!



فرنسا ومن ورائها أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض، خصوصاً بعد الصفعة