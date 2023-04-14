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يصعب فهم أسباب وخلفيات الاستفزاز الأميركي للصين بشأن تايوان، في هذا الوقت بالذات، بينما تحاول قوى غربية متعددة فتح قنوات اتصال مع بكين، بهدف السعي لاحتواء الحرب المتفاقمة في أوكرانيا، من خلال الرهان على دور صيني يمكن أن يشكل مدخلاً لوساطة بين موسكو وكييف؛ فالصين، كما قال مسؤول فرنسي رافق الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة لها، الدولة الوحيدة في العالم القادرة على أن يكون لها تأثير مباشر على النزاع الأوكراني في هذا الاتجاه أو ذاك.

يزيد في صعوبة فهم التصعيد الأميركي ما أخذت تفصح عنه دوائر عسكرية أميركية؛ من قلقها من صعوبة قيام أوكرانيا بأي اختراق عسكري على الجبهة فيما بات يوصف بـ«هجوم الربيع»؛ ليس فقط ما ورد في التسريبات الأخيرة عن الاستخبارات الأميركية حول الصعوبات التي تواجه الجيش الأوكراني، من نقص في الرجال والعتاد، بل ما أكده قبل ذلك رئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، وهو يتفق مع التسريبات.

قال ميلي إن الوضع في أوكرانيا صعب جداً، نظراً لامتداد مساحة القتال على منطقة شاسعة من الأراضي. وفي مؤتمر صحافي بألمانيا مع وزير الدفاع لويد أوستن في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، قال ميلي إن الحرب الأوكرانية لا بد أن تنتهي بالتفاوض.

إذا كان التقدير العسكري الأميركي أن التفاوض سيكون المخرج من هذه الحرب، فما الداعي لتأزم العلاقات في الوقت الحاضر مع الصين، فيما هي الأقدر على لعب دور المفاوض؟ فلاديمير بوتين لا يستطيع رفض التجاوب مع وساطة الصين إذا شاءت أن تتوسط، وزيلينسكي من الجهة الأخرى لم يُظهر اعتراضاً على الخطة التي سبق أن أطلقتها بكين لتسوية النزاع، والتي حددها وزير خارجيتها بـ12 نقطة، لا تتفق كلها مع الموقف الغربي، لكنها يمكن أن تشكل مدخلاً للخروج من المأزق الذي يجد العالم نفسه فيه.

الوضع في تايوان ليس جديداً، وموقف بكين حيال الجزيرة المتاخمة للبر الصيني التي تعتبرها جزءاً من أراضيها ليس جديداً كذلك، ومثله سياسة «الغموض الاستراتيجي» التي اعتمدتها واشنطن حيال هذه القضية. ما المبرر إذن لرفع سقف التهديد بالتدخل العسكري للدفاع عن تايوان، بينما لم تعلن الصين أي نية لغزو تايوان أو لتغيير الوضع القائم فيها بالقوة؟ لقد أخذت الصين تعرض عضلاتها العسكرية في وجه الجزيرة التي تعتبرها جزءاً من الأرض الصينية، رداً على تصعيد أميركي لا مبرِّر له، من خلال زيارات إلى تايوان لا تقدم ولا تؤخر، كزيارة نانسي بيلوسي الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي، أو لقاء خَلَفها مع رئيسة تايوان في لوس أنجليس. وكانت دعوة الرئيس شي جينبينغ لجيشه للتدرب على «القتال الفعلي» آخر مظاهر التصعيد المقلق بين واشنطن وبكين بشأن تايوان.

تشعر الصين أن مسألة تايوان آخر المحاولات الأميركية لتطويقها عسكرياً ومنافسة نفوذها في آسيا. وتأتي بعد حلف «أوكوس» الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، وبعد تعزيز التحالف العسكري مع اليابان، واستعدادات طوكيو العسكرية، على خلفية النزاع الأوكراني. وتجد مجلة «إيكونوميست» الرصينة أسباباً للمقارنة بين مخاوف بكين من «الطوق الأميركي»، ومخاوف فلاديمير بوتين من تقدم «حلف الأطلسي» باتجاه حدود بلاده، و«الوصول إلى عتبة بيته»، كما قال بوتين، وهو ما كان أحد الأسباب التي أشعلت الأزمة الحالية في أوكرانيا.

المهم الآن أن هذا التصعيد الأميركي - الصيني لا يساعد على توقع دور لبكين للتوسط في النزاع الأوكراني، مع أن كثيرين يسعون وراء هذا الدور، خصوصاً من القادة الأوروبيين الذين يدفعون ثمناً مباشراً للأزمة من اقتصادهم وأحوال مجتمعاتهم. مظاهرات فرنسا وأزمات الاقتصاد البريطاني ومسألة الطاقة في ألمانيا، كلها عوارض لهذه الأزمة. من هنا يُفهم موقف إيمانويل ماكرون حيال حاجة أوروبا إلى «الاستقلال» بين أميركا والصين، وكذلك الزيارة الحالية لوزيرة خارجية ألمانيا إلى الصين، وقبلها زيارة المستشار الألماني شولتز ورئيس حكومة إسبانيا، وكلها تأتي في إطار محاولات لفتح ثغرة في الجدار المسدود، والسعي لوقف إطلاق نار على الأقل على جبهة أوكرانيا يمكن أن يشكل مدخلاً لمفاوضات.

أثبتت الصين أنها قادرة على التوسط في نزاعات وخلافات كان صعباً توقع مخارج لها قبل أشهر قليلة. أمامنا انعكاسات الدور الذي لعبته الصين في تسوية الخلاف بين السعودية وإيران الذي كان من نتائجه المناخ الإيجابي السائد الآن في منطقتنا. ومثله موقف الصين من إدانة التجارب النووية لكوريا الشمالية، رغم تحالفها معها. وحتى في أزمة أوكرانيا، ظل موقف الصين متوازناً، رغم العلاقة الوثيقة التي تربطها بالاتحاد الروسي. الصين رفضت الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وكذلك ضم المقاطعات الأربع في شرق أوكرانيا. ورفضت تزويد روسيا بالسلاح، على الرغم من أن دولاً أخرى، مثل إيران، فعلت ذلك. كذلك امتنعت الصين عن التصويت على قرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن النزاع الأوكراني، بينما كانت دول أخرى تصوت إلى جانب روسيا، مثل بيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية...

ومع أن شي ليس بوتين، والحسابات الصينية في المصالح والاقتصاد تفوق الحسابات الروسية، فإن خطر الانزلاق إلى مواجهة بشأن تايوان يبقى ضرورياً أخذه في الحسبان. الصين مثل روسيا ترفض هيمنة «القطب الواحد» على سياسات العالم. وتجد في التصعيد الأميركي محاولة لفرض واشنطن نموذجاً في الحكم يستعيد ذهنية الحرب الباردة، ولا يحترم خصوصيات الأنظمة والمجتمعات، أو المصالح الأمنية لكل دولة من الدول.

إذا كان الثمن لإتاحة الفرصة أمام دور صيني للتوسط في النزاع الأوكراني وقف التصعيد الذي لا مبرر له في مسألة تايوان؛ فهو ثمن مستحَق مقابل إنقاذ العالم من مخاطر هذا النزاع.