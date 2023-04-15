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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن وجود أوربا فى حلف واحد مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يعنى أن يكون الأوربيون تابعين للأمريكان.

وليست هذه هى المرة الأولى التى تتململ فيها فرنسا من طبيعة العلاقة الأمريكية الأوربية، لأن الفرنسيين كانوا طول الوقت يحاولون الاحتفاظ بدرجة من الاستقلالية فى العلاقة مع واشنطن، وكان العكس يميز العلاقة الأمريكية البريطانية، لأن لندن لم تكن تجد حرجًا فى أن تمشى وراء أمريكا فى أى وقت.. ولكن فرنسا كانت ترى فى المقابل أنها تملك من التاريخ ومن ألوان الثقافة ما يؤهلها لأن تمشى أمام بلاد العم سام، فإن لم يتيسر لها ذلك فليس أقل من أن تمشى إلى جوارها.

ورغم أن ماكرون كان يتحدث عن القارة الأوربية فى العموم، إلا أنه كان يقصد بلاده على الخصوص، وكان يقول ذلك عن رغبة فى أن يؤسس لزعامته فى القارة العجوز.. وهو يرغب فى هذه الزعامة من أيام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، التى تزعمت أوربا طوال أغلب سنواتها فى السلطة، وما كادت تغادر حتى كانت آمال الرئيس الفرنسى فى الزعامة قد انتعشت.

ولكن القضية ليست فى الرغبة فى الاستقلالية عن الولايات المتحدة وإنما فى القدرة على ذلك، سواء كان الطرف الراغب هو فرنسا أو كان أوربا كلها.

ونحن نعرف أن فنلندا التحقت بحلف شمال الأطلنطى الشهير بالناتو فى الرابع من هذا الشهر، وهى لم تفعل ذلك إلا عن رغبة فى أن تحتمى بمظلة الحلف ضد روسيا، وليس سرًّا أن الحلف كله يحتمى بالولايات المتحدة التى تظل الدولة الأقوى فيه.

إن فنلندا عضو فى الاتحاد الأوربى، ولكنها اكتشفت مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الثانى، أن الاتحاد لا يوفر لها الحماية ضد الروس، وأن الناتو الذى تجلس الولايات المتحدة على رأسه وتعبئه فى الصراع مع روسيا هو الذى يوفرها.

كان ماكرون قد قال ذلك أثناء عودته منتشيًا من زيارة له إلى الصين، ولو أنه تأمل حال فنلندا وهى تهرول إلى عضوية الناتو، لأدرك أن الزعامة فى أوربا ليست بالأمنيات، لأن ما تنفقه واشنطن عسكريًّا فى السنة أربعة أضعاف ما تنفقه بكين.. فالأولى تنفق ٨٠٠ مليار دولار سنويًّا، بينما الأخرى تنفق ٢٢٥، وما تنفقه عواصم أوربا مجتمعة يأتى فى مرحلة متأخرة بعد الاثنتين.