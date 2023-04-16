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توافقت المعارضة التركية متمثلة فى أحزابها الرئيسية الستة على تقديم مرشح واحد وهو «كمال كليشدار أوغلو»، لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوجان فى انتخابات الرئاسة المزمع عقدها فى مثل هذا اليوم من منتصف الشهر المقبل.

والحقيقة أن تجربة المعارضة التركية لم تقتصر فقط على التوافق على مرشح واحد، إنما امتدت أيضا لإصدار وثيقة سمّتها تحالف مبادئ، وحملت عنوان «مذكرة التفاهم بشأن السياسات المشتركة» من أجل التحول إلى النظام البرلمانى المعزز، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعزيز الديمقراطية والحريات ودولة القانون، وإصلاح الاقتصاد، وتصحيح أخطاء السياسة الخارجية.

وقد يكون أهم ما قدمته خبرة المعارضة التركية وحزب أردوجان الحاكم هو حفاظهما على الدستور القائم وقواعد النظام العلمانى، فصور مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك منتشرة فى طول البلاد وعرضها وحاضرة فى مقرات كل الأحزاب، كما لم يحاول أردوجان الذى جاء من خلفية فكرية وسياسية مخالفة لأتاتورك أن يهدم إرثه، إنما أقر بدوره كبطل للتحرر الوطنى ومؤسس الجمهورية، وتبنى علمانية متصالحة مع الدين وليست فى عداء معه.

والحقيقة أن كل هذا ساعد أحزاب المعارضة التركية الستة على خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد، صحيح أنه سيواجه تحديات كبيرة ليس فقط من زاوية فرص نجاحه انتخابيا، إنما بالأساس فى نجاعة البديل الذى يقدمه لمنظومة الحكم الحالية الأكثر تماسكا لأنه يمثلها حزب واحد قوى هو العدالة والتنمية ولديه ماكينة انتخابية قوية أثبتت فاعليتها فى الانتخابات السابقة.

إن وجود تحالف من ٦ أحزاب مختلفة المشارب والتوجهات اتفقت فيما بينها فى حالة الفوز أن يتولى رئيس كل حزب منصب نائب رئيس الجمهورية- هو مخاطرة تذكرنا ببعض المشاريع المصرية المتعثرة فى الحديث عن مجلس رئاسى للحكم عقب ثورة يناير، وهى كلها تصورات تضعف من قدره «الفريق الناجح» على اتخاذ قرارات جريئة وبدائل ناجعة، لأنه سيكون مضطرا لعمل مواءمات مع زملائه من نواب رئيس الجمهورية، مما يعطل من فرص اتخاذ قرارات إصلاحية جريئة ستدفع الناس بعد فترة وجيزة للبحث عن أردوجان جديد لديه حزب قوى ومشروع سياسى متماسك وليس ائتلافا حزبيا يقوم على المواءمة بين قوى مختلفة ويصعب عليه القيام بإصلاحات حقيقية.

ستظل خطوة المعارضة التركية بالتوافق على مرشح واحد لخوض انتخابات الرئاسة الشهر المقبل خطوة غير مسبوقة فى تاريخ المعارضة التركية، ومع ذلك فإن فرص نجاح مرشح المعارضة ما زالت غير مضمونة وإن كانت غير مستحيلة.

قبل كل انتخابات تشهدها تركيا تكون حظوظ المعارضة فى الفوز أكبر من أردوجان وحزبه، ولأن الانتخابات لا تحكمها فقط مشاعر الرفض أو التأييد إنما ماكينة سياسية وانتخابية، هنا يتفوق حزب العدالة والتنمية الحاكم على المعارضة، وستبقى هذه الانتخابات فرصة أمام أحزاب المعارضة إذا أحسنت إدارة حملتها الانتخابية.