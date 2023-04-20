قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



يقوم فريق سعودي متخصص من هيئة التراث بالتعاون مع فريق علمي متخصص من معاهد وجامعات أجنبية وبعض الجامعات السعودية، بالعمل في مشروع الجزيرة العربية الخضراء.

وتركز الأعمال حالياً على المشارف الجنوبية من صحراء النفود لدراسة فترة ما قبل التاريخ وبيئتها القديمة في العقود الأخيرة، وجنوبي صحراء النفود من الجزء الغربي من أجا في منطقة حائل إلى فيحاء غرباً. وقد جرى التحقق خلال أعمال المسح الأثري من تلك المستطيلات الحجرية بعد حصرها وتصنيفها واختيار عدد منها للدراسة، والوقوف على مدلولاتها، وذلك في موقع جبة بمنطقة حائل لعدة مواسم لمعرفة أنماطها وما يتصل فيها من مواد ثقافية، كما تم توثيقها وتصويرها ورفع 104 عينات عضوية من الفحم والأصداف لتأريخها. وتم تحديد منشآت حجرية حول التخوم الجنوبية من صحراء النفود. ويدل عددها على أنها منتشرة بعيداً عن حرة خيبر، أو من المتوقع العثور على بعض تلك المستطيلات شرقاً في أثناء الدراسة، في حين تقلّ المستطيلات الحجرية جنوبيّ حرة خيبر.



لقد أوضحت نتائج دراسة تلك المستطيلات الحجرية التي تنتشر جنوبي صحراء النفود والتي تبدو متساوية ومتقاربة، أنها على هيئة مجاميع معظمها على شكل مستطيلات متقارب بعضها من بعض، وهي تحتشد في مجموعات متساوية على مشارف جنوبي النفود. وأوضحت الدراسة أيضاً أن ثلاثة أرباع هذه المستطيلات الحجرية مشيَّدة على تلال، وأغلبها مشيَّد حول البحيرات القديمة، فيما شُيِّد بعض المستطيلات حول البحيرات، وانشقَّ بعض المستطيلات بعيداً عن موارد المياه على مسافة ستة أميال تقريباً، وبعضها يوجد على مسافة كيلومتر واحد بعيداً عن مصادر المياه الضرورية بما فيها جداول المياه.



وعثر الفريق على عدد من اللقى الأثرية في الموقع، ومنها فأسان، أحدهما داخل أحد المستطيلات الحجرية والآخر خارجه، وكذلك شظايا من الكوارتز قريبة من بعض المنشآت شيِّدت من حجارة المستطيلات، إضافةً إلى مجرشة من الحجر الرملي إلى جانب أحد المستطيلات، وأحجار ملونة أخرى ربما استُخدمت لأغراض دينية، فضلاً عن عدد متنوع من عظام الحيوانات المرتبطة بتلك المستطيلات. وكشف التسلسل الزمني النسبي لتلك المستطيلات عن تطابق نتائج الدراسة مع نتائج دراسات سابقة في المملكة، أرّخت هذه المنشآت من خمسة آلاف سنة إلى ألفي سنة قبل الميلاد.



ويهتم مشروع الجزيرة العربية الخضراء بدراسة العلاقة بين التغيرات المناخية المتتالية التي مرت على الجزيرة العربية عبر عصور طويلة، وبدايات استيطان الإنسان الأرض وهجرته عبر قارات العالم القديم.