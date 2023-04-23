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إذا توقفت المعارك فى خلال أسابيع قليلة قادمة، كما نتمنى ويسعى المجتمع الدولى والرباعية، فإن هذا لا يعنى زوال الأخطار التى تُحدق بالسودان إنما سيتطلب مراجعة جراحية للمسار السابق والعمل على تجاوز تداعيات تلك المواجهات المسلحة.

والحقيقة أن خطورة المعارك الممتدة منذ ٨ أيام أنها قد تستمر لأسابيع، حتى لو سيطر الجيش على الخرطوم والمدن الرئيسية فإن خطر استمرار معارك الكر والفر بين الجانبين واستنزاف الجيش النظامى فى حرب عصابات قائم ما لم يتم الجلوس على طاولة مفاوضات والوصول لاتفاق سياسى.

وسيبقى التحدى الأمنى والسياسى حاضرًا بقوة حتى بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، لأنه فى حال انتصار الجيش على قوات الدعم السريع فإن علينا أن نتذكر أن عددها يقدر بمائة ألف عنصر، ولن تتم إبادتها، وسيُعاد مرة أخرى طرح سؤال دمجها فى المجتمع والمؤسسات النظامية، وهو تحدٍّ سيظل حاضرًا بقوة حتى بعد وقف المعارك.

والحقيقة أن بعض القوى المدنية اعتبرت أن قائد قوات الدعم السريع سيدعمها فى بناء الدولة المدنية وسيخلصهم من الحكم العسكرى الذى يمثله البرهان، وهو خيار خاطئ ثبت بالدليل العملى عدم صحته، وأن مشروع بناء الدولة المدنية يقوم به الشعب السودانى بقواه الحية وباتفاق تاريخى مع الجيش.

إن توقف المعارك فى السودان يتطلب فى الحقيقة مراجعة جوانب كثيرة حكمت المسار الانتقالى، وأبرزها هذا التوجه الإقصائى الذى تبنته معظم المكونات، وأصبح مطلوبًا من قوى الحرية والتغيير تجاوز تلك القراءة الإقصائية للواقع السودانى بتقسيم الناس والقوى السياسية بين من يؤيدونها وهم «الثوار الأحرار» والمختلفين معها وهم «الثورة المضادة».

فى حين أنها تنسى أن قوى الحرية والتغيير نفسها عانت من انقسامات بين المجلس المركزى والكتلة الديمقراطية، وهناك أيضا تيار التغيير الجذرى الذى يرفض أى تفاوض مع الجيش ويعتبر الشراكة معه هى شراكة دم.

وفى مقابل هؤلاء هناك قوى محافظة وتقليدية، وبعضها رحّب بتدخل الجيش، مثل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات فى شرق السودان وغيرها، وهى كلها تنوعات يجب استيعابها دون أى إقصاء أيديولوجى أو ثورى.

سيطرة الجيش على الشمال والوسط والمدن الكبرى راجح، وهو سيتطلب من الجميع العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت ممكن وعدم الانتظار لعامين قادمين ستفقد فيهما قوى الحرية والتغيير والقوى المؤمنة بالدولة المدنية مزيدًا من شعبيتها.

وهو يتطلب التوافق على «رجل جسر» بين القوى والمكونات المختلفة يعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية ووضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية.

توقف المعارك خطوة يجب أن تدفع الجميع لمراجعة المسار السابق، أما إذا استنسخت نفس قيادات الأزمة ونفس المنظومة الانتقالية فإن هذا يعنى أن السودان سيعيد إنتاج أزماته المتكررة منذ الاستقلال.