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الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل كميات كبيرة من البيانات المخزنة من قبل منظمات الرعاية الصحية في شكل صور وتجارب بحثية سريرية ومطالبات طبية، ويمكنه تحديد الأنماط والرؤى التي لا يمكن اكتشافها في كثير من الأحيان عن طريق مجموعة من المهارات البشرية اليدوية. فيما يلي بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.
1- يدعم الذكاء الاصطناعي تحليل التصوير الطبي
يستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لفرز الحالات. إنه يدعم طبيبا يراجع الصور والمسح الضوئي.
يمكن ذلك أطباء الأشعة أو أطباء القلب من تحديد الأفكار الأساسية لتحديد أولويات الحالات الحرجة، وتجنب الأخطاء المحتملة في قراءة السجلات الصحية الإلكترونية (EHRs) وإنشاء تشخيصات أكثر دقة.
يمكن أن تؤدي الدراسة السريرية إلى كميات هائلة من البيانات والصور التي تحتاج إلى فحص. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات البيانات هذه بسرعة عالية ومقارنتها بدراسات أخرى من أجل تحديد الأنماط والترابطات الخارجية. تمكن العملية المتخصصين في التصوير الطبي من تتبع المعلومات المهمة بسرعة.
2- يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقلل من كلفة تطوير الأدوية
تم استخدام أجهزة الكمبيوتر العملاقة للتنبؤ من قواعد بيانات الهياكل الجزيئية بالأدوية التي ستكون ولن تكون فعالة لمختلف الأمراض. باستخدام الشبكات العصبية التلافيفية، وهي تقنية مشابهة لتلك التي تجعل السيارات تقود بنفسها، تمكنت AtomNet من التنبؤ بربط الجزيئات الصغيرة بالبروتينات من خلال تحليل التلميحات من ملايين القياسات التجريبية وآلاف الهياكل البروتينية.
3- يحلل الذكاء الاصطناعي البيانات غير المنظمة
غالبا ما يكافح الأطباء للبقاء على اطلاع بأحدث التطورات الطبية مع توفير رعاية عالية الجودة تركز على المريض بسبب الكميات الهائلة من البيانات الصحية والسجلات الطبية. يمكن مسح السجلات الصحية الإلكترونية والبيانات الطبية الحيوية التي تنسقها الوحدات الطبية والمهنيون الطبيون بسرعة بواسطة تقنيات ML لتوفير إجابات سريعة وموثوقة للأطباء السريريين.
4- يبني الذكاء الاصطناعي منصات معقدة وموحدة لاكتشاف الأدوية
خوارزميات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحديد تطبيقات الأدوية الجديدة، وتتبع إمكاناتها السامة وكذلك آليات عملها. أدت هذه التكنولوجيا إلى تأسيس منصة لاكتشاف الأدوية تمكِّن الشركة من إعادة استخدام الأدوية الحالية والمركبات النشطة بيولوجيا.
5- يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بأمراض الكلى
قد يكون من الصعب على الأطباء اكتشاف إصابة الكلى الحادة (AKI)، ولكن يمكن أن يتسببوا في تدهور حالة المرضى بسرعة كبيرة ويصبحوا مهددين للحياة. مع ما يقدر بنحو 11% من الوفيات في المستشفيات بعد الفشل في تحديد المرضى وعلاجهم، يمكن أن يكون للتنبؤ المبكر بهذه الحالات وعلاجها تأثير كبير في الحد من العلاج مدى الحياة وتكلفة غسيل الكلى.
6- يقدم الذكاء الاصطناعي مساعدة قيمة للموظفين الطبيين في حالات الطوارئ
خلال نوبة قلبية مفاجئة، يعد الوقت بين مكالمة 911 إلى وصول سيارة الإسعاف أمرا بالغ الأهمية للتعافي. للحصول على فرصة متزايدة للبقاء على قيد الحياة، يجب أن يكون مرسلو الطوارئ قادرين على التعرف على أعراض السكتة القلبية من أجل اتخاذ التدابير المناسبة. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كل من القرائن اللفظية وغير اللفظية من أجل إنشاء تشخيص من مسافة بعيدة.
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