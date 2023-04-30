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الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المخزنة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬صور‭ ‬وتجارب‭ ‬بحثية‭ ‬سريرية‭ ‬ومطالبات‭ ‬طبية،‭ ‬ويمكنه‭ ‬تحديد‭ ‬الأنماط‭ ‬والرؤى‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اكتشافها‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬البشرية‭ ‬اليدوية‭. ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

1-‭ ‬يدعم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تحليل‭ ‬التصوير‭ ‬الطبي

يستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كأداة‭ ‬لفرز‭ ‬الحالات‭. ‬إنه‭ ‬يدعم‭ ‬طبيبا‭ ‬يراجع‭ ‬الصور‭ ‬والمسح‭ ‬الضوئي‭.‬

‭ ‬يمكن‭ ‬ذلك‭ ‬أطباء‭ ‬الأشعة‭ ‬أو‭ ‬أطباء‭ ‬القلب‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬الأفكار‭ ‬الأساسية‭ ‬لتحديد‭ ‬أولويات‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة،‭ ‬وتجنب‭ ‬الأخطاء‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬السجلات‭ ‬الصحية‭ ‬الإلكترونية‭ (‬EHRs‭) ‬وإنشاء‭ ‬تشخيصات‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭.‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الدراسة‭ ‬السريرية‭ ‬إلى‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬والصور‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬فحص‭. ‬يمكن‭ ‬لخوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تحليل‭ ‬مجموعات‭ ‬البيانات‭ ‬هذه‭ ‬بسرعة‭ ‬عالية‭ ‬ومقارنتها‭ ‬بدراسات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحديد‭ ‬الأنماط‭ ‬والترابطات‭ ‬الخارجية‭. ‬تمكن‭ ‬العملية‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬التصوير‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬تتبع‭ ‬المعلومات‭ ‬المهمة‭ ‬بسرعة‭.‬

2-‭ ‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬كلفة‭ ‬تطوير‭ ‬الأدوية

تم‭ ‬استخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬العملاقة‭ ‬للتنبؤ‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬بيانات‭ ‬الهياكل‭ ‬الجزيئية‭ ‬بالأدوية‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬فعالة‭ ‬لمختلف‭ ‬الأمراض‭. ‬باستخدام‭ ‬الشبكات‭ ‬العصبية‭ ‬التلافيفية،‭ ‬وهي‭ ‬تقنية‭ ‬مشابهة‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬السيارات‭ ‬تقود‭ ‬بنفسها،‭ ‬تمكنت‭ ‬AtomNet‭ ‬من‭ ‬التنبؤ‭ ‬بربط‭ ‬الجزيئات‭ ‬الصغيرة‭ ‬بالبروتينات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬التلميحات‭ ‬من‭ ‬ملايين‭ ‬القياسات‭ ‬التجريبية‭ ‬وآلاف‭ ‬الهياكل‭ ‬البروتينية‭.‬

3-‭ ‬يحلل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬البيانات‭ ‬غير‭ ‬المنظمة

غالبا‭ ‬ما‭ ‬يكافح‭ ‬الأطباء‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬بأحدث‭ ‬التطورات‭ ‬الطبية‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬رعاية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬المريض‭ ‬بسبب‭ ‬الكميات‭ ‬الهائلة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬الصحية‭ ‬والسجلات‭ ‬الطبية‭. ‬يمكن‭ ‬مسح‭ ‬السجلات‭ ‬الصحية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والبيانات‭ ‬الطبية‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تنسقها‭ ‬الوحدات‭ ‬الطبية‭ ‬والمهنيون‭ ‬الطبيون‭ ‬بسرعة‭ ‬بواسطة‭ ‬تقنيات‭ ‬ML‭ ‬لتوفير‭ ‬إجابات‭ ‬سريعة‭ ‬وموثوقة‭ ‬للأطباء‭ ‬السريريين‭.‬

4-‭ ‬يبني‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬منصات‭ ‬معقدة‭ ‬وموحدة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬الأدوية

خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬تطبيقات‭ ‬الأدوية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وتتبع‭ ‬إمكاناتها‭ ‬السامة‭ ‬وكذلك‭ ‬آليات‭ ‬عملها‭. ‬أدت‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬منصة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬الأدوية‭ ‬تمكِّن‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوية‭ ‬الحالية‭ ‬والمركبات‭ ‬النشطة‭ ‬بيولوجيا‭.‬

5-‭ ‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التنبؤ‭ ‬بأمراض‭ ‬الكلى

قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬الأطباء‭ ‬اكتشاف‭ ‬إصابة‭ ‬الكلى‭ ‬الحادة‭ (‬AKI‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتسببوا‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬حالة‭ ‬المرضى‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬ويصبحوا‭ ‬مهددين‭ ‬للحياة‭. ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬11%‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬المرضى‭ ‬وعلاجهم،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للتنبؤ‭ ‬المبكر‭ ‬بهذه‭ ‬الحالات‭ ‬وعلاجها‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬وتكلفة‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭.‬

6-‭ ‬يقدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مساعدة‭ ‬قيمة‭ ‬للموظفين‭ ‬الطبيين‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ

خلال‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭ ‬مفاجئة،‭ ‬يعد‭ ‬الوقت‭ ‬بين‭ ‬مكالمة‭ ‬911‭ ‬إلى‭ ‬وصول‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬أمرا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬للتعافي‭. ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬متزايدة‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مرسلو‭ ‬الطوارئ‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أعراض‭ ‬السكتة‭ ‬القلبية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬المناسبة‭. ‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تحليل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القرائن‭ ‬اللفظية‭ ‬وغير‭ ‬اللفظية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنشاء‭ ‬تشخيص‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬بعيدة‭.‬