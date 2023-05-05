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في اللحظة التي تكف فيها العقول وتعرض فيها النفوس عن ارتياد مياه القراءة، فأبشر بشيوع التفاهة وتمتع بذيوع الرداءة الحاكمة. في عالمنا العربي الحديث، كنا نعاني من قلة القراء وشحّ القراءة، ثم تضاعف البلاء بعد هيمنة منصات السوشيال ميديا، خاصة منصات مثل «سناب شات» و«تيك توك». على ذكر «تيك توك»، تلك المنصة الصينية التي صارت اليوم من عناوين المواجهة الأميركية الصينية، فها هنا خبر مثير عنها فيما يخص صناعة النشر والكتاب، لكن أستمهلكم برهة، حتى أقص عليكم هذا النبأ. قبل شهرين تقريباً كنت في مناسبة عائلية فسألتني فتاة في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية عن رواية الراحل غازي القصيبي (شقة الحرية) وكيف تجدها لأنها حريصة على مطالعتها، فعجبت من ذلك وسألتها كيف انتهى إليك خبر تحفة القصيبي هذه؟ فكان الجواب من الصديقات ومن «تيك توك».

حسناً الآن نصل لخبر «تيك توك» المثير الذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»...

كشفت تقارير وأرقام صدرت في الآونة الأخيرة عن إسهام تطبيق «تيك توك» في إعادة فئات الشباب للقراءة، عبر ترويجه للكتب أكثر من دور النشر. حيث نشرت مؤثرة شابة، مثلاً، مقاطع لها من رواية «أغنية أخيل»، فحصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة، وزادت مبيعاتها 9 أضعاف في أميركا و6 أضعاف في فرنسا.

كما أخبر منظمو معرض الكتاب الذي أُقيم في باريس، أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أن من بين 100 ألف شخص زاروا أروقة معرض الكتاب، كان 50 ألفاً من الشباب دون سن 25.

هل السبب - كما قال البعض - هو مجانية دخول هذه الفئة للمعرض؟

لم يربط المنظمون في باريس هذا الإقبال «منقطع النظير» بمجانية الدخول التي تُمنح لهذه الفئة العمرية في فرنسا، بل إلى تطبيق «تيك توك»، مؤكدين أنه قام «بعمل دعائي مهول لاجتذاب هذه الفئة العمرية». ما هو الدرس بل الدروس من هذا الخبر المثير؟

أولاً ليس صحيحاً أن الشباب والشابات لايقرأون ولا يريدون المحتوى الجاد والرصين.

ثانياً ليس صحيحاً أنه لا يمكن الاستفادة من هذه المنصات مثل «تيك توك» في ترويج وإنعاش صناعة الكتاب وعادة القراءة. إذن الخلل موجود في مكان آخر، وهو الإخفاق في تصميم الطرق المناسبة من أجل إيصال عربات الكتاب إلى محطات الشباب على مترو السوشيال ميديا. ثمة خلل عميق لدى القائمين على صناعة النشر والكتاب في أمور؛ أولاً وجود «الشغف» بصناعة الكتاب والقراءة، وثانياً وجود «الفهم» الحقيقي بمحركات هذه الصناعة... وفوق هذا كله وجود «رؤية» عليا، لا تنطلق من حسابات تجارية وتسويقية خفيفة وبحتة فقط.

يحدثني ناشر سعودي شهير أن أكثر كتاب بيع لديهم في دارهم لم يتجاوز 8 آلاف نسخة على مدى حوالي عقد من الزمان.

هناك أسباب كثيرة لضعف عادة القراءة، مثلاً في السعودية، منها عدم «دعم» المؤلف وعدم تكوين أندية القراءة وعدم تحويل بعض الروايات إلى منتجات درامية، ومنها التعامل مع مفردات صناعة الكتاب (الورق والمطابع... إلخ) على أنها محض تجارية تخضع لسلم الضرائب، في حين أن الورق والكتاب معفيان من ذلك في بعض الدول القريبة.

صفوة القول، إن عادة القراءة لن يكف عنها الإنسان، فالبحث عن المعرفة الجادة والإبداع الممتع حاجة خالدة باقية ما بقي الإنسان، بغض النظر عن حوامل ووسائل وأوعية هذا المقروء.

يمكث بعد هذا كله ما ينفع الناس. ومجتمع خلو من المعرفة فقير من زاد القراءة هو صيد سهل لكل صناع الأفكار التي لا نحبها... قال الأول...

أتأتي هواها قبل أن أعرف الهوى - وصادف قلباً خالياً فتمكنا!