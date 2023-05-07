قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



الموجة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدية،‭ ‬مثل‭ ‬ChatGPT،‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬صناعات‭ ‬بأكملها‭. ‬لكي‭ ‬تكون‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬استراتيجية‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬توليدية‭ ‬واضحة‭ ‬ومقنعة‭ ‬اليوم‭.‬

نحن‭ ‬ندخل‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬الأجيال‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬الآلات‭ ‬أبدا‭ ‬من‭ ‬إظهار‭ ‬سلوك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تمييزه‭ ‬عن‭ ‬البشر‭. ‬لكن‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدية‭ ‬الجديدة‭ ‬ليست‭ ‬قادرة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬متطورة‭ ‬مع‭ ‬المستخدمين؛‭ ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬تولد‭ ‬أيضا‭ ‬محتوى‭ ‬يبدو‭ ‬أصليا‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي؟

للحصول‭ ‬على‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬يحتاج‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭.‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬هو‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخوارزميات،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توليد‭ ‬محتوى‭ ‬جديد‭ ‬وواقعي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ - ‬مثل‭ ‬النص‭ ‬أو‭ ‬الصور‭ ‬أو‭ ‬الصوت‭ - ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬التدريب‭. ‬يتم‭ ‬بناء‭ ‬أقوى‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدية‭ ‬فوق‭ ‬النماذج‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تدريبها‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬غير‭ ‬المصنفة‭ ‬بطريقة‭ ‬خاضعة‭ ‬للإشراف‭ ‬الذاتي‭ ‬لتحديد‭ ‬الأنماط‭ ‬الأساسية‭ ‬لمجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المهام‭.‬

على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يمكن‭ ‬تكييف‭ ‬GPT-3.5،‭ ‬وهو‭ ‬نموذج‭ ‬أساسي‭ ‬مدرب‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النصوص،‭ ‬للإجابة‭ ‬على‭ ‬الأسئلة‭ ‬أو‭ ‬تلخيص‭ ‬النص‭ ‬أو‭ ‬تحليل‭ ‬المشاعر‭. ‬يمكن‭ ‬تكييف‭ ‬DALL‭-‬E،‭ ‬وهو‭ ‬نموذج‭ ‬أساسي‭ ‬متعدد‭ ‬الوسائط‭ (‬من‭ ‬النص‭ ‬إلى‭ ‬صورة‭)‬،‭ ‬لإنشاء‭ ‬صور‭ ‬أو‭ ‬توسيع‭ ‬الصور‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬حجمها‭ ‬الأصلي‭ ‬أو‭ ‬إنشاء‭ ‬أشكال‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬الموجودة‭.‬

ما‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفعله‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي؟

هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬اعتماد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬العميق‭ ‬أو‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬البيانات‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬التخصيص‭ ‬الكبير‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتطلب‭ ‬الخبرة،‭ ‬فإن‭ ‬اعتماد‭ ‬نموذج‭ ‬توليدي‭ ‬لمهمة‭ ‬محددة‭ ‬يمكن‭ ‬إنجازه‭ ‬بكميات‭ ‬منخفضة‭ ‬نسبيا‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬أو‭ ‬الأمثلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬واجهات‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الهندسة‭ ‬الفورية‭. ‬يمكن‭ ‬تلخيص‭ ‬القدرات‭ ‬التي‭ ‬يدعمها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭:‬

توليد‭ ‬المحتوى‭ ‬والأفكار‭. ‬إنشاء‭ ‬مخرجات‭ ‬جديدة‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الطرائق،‭ ‬مثل‭ ‬إعلان‭ ‬الفيديو‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬بروتين‭ ‬جديد‭ ‬له‭ ‬خصائص‭ ‬مضادة‭ ‬للميكروبات‭.‬

تحسين‭ ‬الكفاءة‭. ‬تسريع‭ ‬المهام‭ ‬اليدوية‭ ‬أو‭ ‬المتكررة،‭ ‬مثل‭ ‬كتابة‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬الترميز‭ ‬أو‭ ‬تلخيص‭ ‬المستندات‭ ‬الكبيرة‭.‬

إضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬التجارب‭. ‬إنشاء‭ ‬محتوى‭ ‬ومعلومات‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصا‭ ‬لجمهور‭ ‬معين،‭ ‬مثل‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬لتجارب‭ ‬العملاء‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬الإعلانات‭ ‬المستهدفة‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أنماط‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬عميل‭ ‬معين‭.‬

اليوم،‭ ‬تم‭ ‬تدريب‭ ‬بعض‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدية‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المواد‭ ‬المحمية‭ ‬بحقوق‭ ‬الطبع‭ ‬والنشر‭. ‬لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬أصبحت‭ ‬ممارسات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المسؤولة‭ ‬حتمية‭ ‬تنظيمية‭.‬

كيف‭ ‬يحكم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي؟

تعمل‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدية‭ ‬على‭ ‬إضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الديمقراطي‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتعذر‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬سابقا‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬بيانات‭ ‬التدريب‭ ‬وقوة‭ ‬الحوسبة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لجعلها‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬كل‭ ‬منظمة‭. ‬يعد‭ ‬اعتماد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭ ‬أمرا‭ ‬جيدا،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬مشكلة‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬المنظمات‭ ‬هياكل‭ ‬حوكمة‭ ‬مناسبة‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أنواع‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدية؟

أنواع‭ ‬النماذج‭ ‬النصية‭.‬

‏GPT-3‭ ‬أو‭ ‬Generative‭ ‬Pretrained‭ ‬Transformer‭ ‬3‭.‬

هو‭ ‬نموذج‭ ‬رجعي‭ ‬تلقائي‭ ‬مدرب‭ ‬مسبقا‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النص‭ ‬لتوليد‭ ‬نص‭ ‬لغة‭ ‬طبيعية‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭. ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬ليكون‭ ‬مرنا‭ ‬ويمكن‭ ‬ضبطه‭ ‬لمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬اللغوية،‭ ‬مثل‭ ‬ترجمة‭ ‬اللغة‭ ‬والتلخيص‭ ‬والإجابة‭ ‬على‭ ‬الأسئلة‭.‬

نموذج‭ ‬اللغة‭ ‬لتطبيقات‭ ‬الحوار‭ ‬أو‭ (‬LaMDA‭) ‬هو‭ ‬نموذج‭ ‬لغة‭ ‬محول‭ ‬مدرب‭ ‬مسبقا‭ ‬لتوليد‭ ‬نص‭ ‬لغة‭ ‬طبيعية‭ ‬عالي‭ ‬الجودة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬GPT‭ . ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تدريبه‭ ‬على‭ ‬الحوار‭ ‬بهدف‭ ‬التقاط‭ ‬الفروق‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬المحادثة‭ ‬المفتوحة‭.‬

‏LLaMA‭ ‬

هو‭ ‬نموذج‭ ‬أصغر‭ ‬لمعالجة‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬ويهدف‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أداء‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬أيضا‭ ‬نموذجا‭ ‬لغويا‭ ‬ذاتي‭ ‬الانحدار‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬المحولات،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تدريبه‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرموز‭ ‬لتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬بأعداد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المعلمات‭.‬

أنواع‭ ‬النماذج‭ ‬متعددة‭ ‬الوسائط‭.‬

‏GPT-4‭ ‬

هو‭ ‬أحدث‭ ‬إصدار‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬GPT‭ ‬من‭ ‬النماذج،‭ ‬وهو‭ ‬نموذج‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬متعدد‭ ‬الوسائط‭ ‬يمكنه‭ ‬قبول‭ ‬مدخلات‭ ‬الصور‭ ‬والنصوص‭ ‬وإنتاج‭ ‬مخرجات‭ ‬نصية‭. ‬GPT-4‭ ‬هو‭ ‬نموذج‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المحولات‭ ‬مدرب‭ ‬مسبقا‭ ‬للتنبؤ‭ ‬بالرمز‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬المستند‭. ‬تؤدي‭ ‬عملية‭ ‬المواءمة‭ ‬بعد‭ ‬التدريب‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬على‭ ‬مقاييس‭ ‬الواقعية‭ ‬والالتزام‭ ‬بالسلوك‭ ‬المطلوب‭.‬

‏DALL‭-‬E‭ ‬

هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الخوارزميات‭ ‬متعددة‭ ‬الوسائط‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬عبر‭ ‬طرائق‭ ‬بيانات‭ ‬مختلفة‭ ‬وإنشاء‭ ‬صور‭ ‬أو‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬إدخال‭ ‬نص‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الانتشار‭ ‬المستقر‭ ‬وهو‭ ‬نموذج‭ ‬تحويل‭ ‬النص‭ ‬إلى‭ ‬صورة،‭ ‬ولكنه‭ ‬يستخدم‭ ‬عملية‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬الانتشار‮»‬‭ ‬لتقليل‭ ‬الضوضاء‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬حتى‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬وصف‭ ‬النص‭.‬

‏Progen‭ ‬

هو‭ ‬نموذج‭ ‬متعدد‭ ‬الوسائط‭ ‬يتم‭ ‬تدريبه‭ ‬على‭ ‬280‭ ‬مليون‭ ‬عينة‭ ‬بروتين‭ ‬لتوليد‭ ‬البروتينات‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬الخصائص‭ ‬المطلوبة‭ ‬والمحددة‭ ‬باستخدام‭ ‬إدخال‭ ‬نص‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية‭.‬