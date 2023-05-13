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وقّع طرفا النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في السعودية، يوم الخميس الماضى، على إعلان «جدة»، وهو اتفاق مبادئ أولى للالتزام بالامتناع عن أي هجوم عسكرى قد يسبب أضرارًا للمدنيين، والتأكيد على «حماية المدنيين»، واحترام القانون الإنسانى والدولى لحقوق الإنسان. وشهد على توقيع الاتفاق مسؤولون أمريكيون وسعوديون.

الإعلان ليس وقفًا لإطلاق النار بل مبادئ تحكم الخطوة التالية، وهى التفاوض على هدنة قصيرة الأجل. والتزم الطرفان بالامتناع عن تجنيد الأطفال والاحتجاز التعسفى للمدنيين وكل أشكال التعذيب، مشددين على التزامهم بـ«سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه».

المعارك منذ نشوبها منتصف إبريل الماضى أسفرت عن سقوط أكثر من 750 قتيلًا وخمسة آلاف جريح، بحسب منظمات غير حكومية والسلطات، في ظل فشل هدنة وراء أخرى أعلنها الطرفان المتناحران على السلطة. وأجبرت المعارك كثيرًا من سكان الخرطوم على الفرار نحو مناطق آمنة. ولذلك، فإن احتمالات استمرار القتال تبقى مرتفعة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقوق جميع الأطراف ويرضى مطالب المحتجين.

قد يعتقد البعض أن هذه خطوة إيجابية ومهمة للحد من العنف والتخفيف من معاناة المدنيين، لكنها ليست كافية لضمان حل سلمى دائم، فالحل السلمى يتطلب توافقًا سياسيًّا وشعبيًّا على رؤية مشتركة لمستقبل السودان، والتزامًا حقيقيًّا بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والتعاون مع المجتمع الدولى لدعم عملية الانتقال. وهذا يحتاج إلى جهود مستمرة وصبر وحوار بَنّاء بين جميع الأطراف المعنية.

فيما يبدو فإن الطرفين متباعدان جدًّا. وحدود المفاوضين الذين يعملون مع الوسطاء السعوديين والأمريكيين هي البحث بعد ذلك عن تدابير أمنية محددة لحماية إمدادات المساعدات الإنسانية.

مسؤول أمريكى قال إن الانتقال من وقف مؤقت لإطلاق النار، عند الموافقة عليه، إلى وقف دائم للأعمال القتالية سيكون عملية طويلة. ولكنهم، أي الوسطاء، يأملون في أن تؤدى موافقة الطرفين على التوقيع على الإعلان اليوم الجمعة إلى تزايد الزخم، ومن المتوقع أن تشارك جماعات مدنية في وقت لاحق في المحادثات.

الأمر الواضح أنه لم يظهر أي من الطرفين استعداده لتقديم تنازلات لإنهاء الصراع الذي يهدد بانزلاق السودان إلى حرب أهلية. وحصد القتال أرواح المئات وتسبب في أزمة إنسانية. وانتُهكت اتفاقات هدنة سابقة مرارًا ليواجه المدنيون ظروفًا مرعبة طغت عليها الفوضى وعمليات القصف مع انقطاع الكهرباء والمياه ونقص الطعام وانهيار النظام الصحى.

كما وصفته الأطراف المختلفة، فإن الاتفاق يهدف إلى تحسين تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في استعادة خدمات المياه والكهرباء. ويأمل الوسطاء في أن يتسنى ترتيب انسحاب قوات الأمن من المستشفيات والعيادات، و«دفن الموتى بطريقة لائقة».

هل يتجاوز الاتفاق حدود الدفن اللائق؟.